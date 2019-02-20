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Savunma Sanayi Zirvesi OMÜ Mühendislikte toplandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Topluluğu (IEEET), Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlediği “2.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:46
Savunma Sanayi Zirvesi OMÜ Mühendislikte toplandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Topluluğu (IEEET), Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlediği “2. Savunma Sanayii Zirvesi” ile üniversite-sanayi-kamu iş birliğinin güzel örneklerinden birini sunarak sektörün tecrübeli isimlerini öğrencilerle bir araya getirdi.


Savunma Sanayi sektöründe faaliyet gösteren kurumların stant açarak tanıtım yaptığı etkinliğe; Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasemin Şişman, OMÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Serap Karagöl, Samsun Yurt Savunma Sanayi Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Şube Müdürü Nilgün Ekermen, METEKSAN Uluslararası Satış-Pazarlama Direktörü Burak Akbaş, Nurol Makina Tasarım Mühendisi Burak Alp Demir, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.



“Etkinliğin Samsun’un savunma sanayiine katkılar sağlayacağını düşünüyorum”


Etkinliğin açılışında konuşan Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasemin Şişman, “OMÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Topluluğunun yılda üç önemli etkinliğe imza atması Üniversitemiz adına gurur verici bir durum. Bu topluluğun eski ve uluslararası bir topluluk olduğunu biliyorum ve yurt savunması ile ilgili yapılan böyle bir çalışmanın Samsun’daki savunma sanayi açısından son derece faydalı olacağını, katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Samsun, bu sektörde belli ataklar yapan ve başarı gösteren bir şehir” dedi.



“Öğrencilerimizi iş hayatına hazırlayacak etkinlikler düzenliyoruz”


Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere ve davetli konuşmacılara teşekkür eden OMÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Serap Karagöl ise şunları söyledi: “Siz öğrencilerimize, mühendislik öğreniminiz boyunca en doğru desteği vermek ve sizleri iş hayatına hazırlamak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. ‘Sektörde Kadın’, ‘Kariyer Günleri’ ve bugünkü etkinlik dâhil olmak üzere topluluk olarak üç büyük salon etkinliği planladık. Bunların yanı sıra hem teknik geziler düzenliyoruz hem de müfredatın dışında kalan konularda eğitim vermek üzere çalışma grupları oluşturuyoruz.”



“Yerli ve milli üretim konusu biz mühendis adaylarının sorumluluğunu arttırıyor”


Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Serap Sivri de, “Ülkemizin en önemli ve desteği en çok hak eden yerli ve milli üretim konusu biz mühendis adaylarının sorumluluğunu daha da arttırmaktadır. Bu etkinlikle üniversitelerde savunma sanayiine yönelik ilgiyi ve desteği arttırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Samsun Yurt Savunma Sanayi Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Şube Müdürü Nilgün Ekermen, METEKSAN Uluslararası Satış-Pazarlama Direktörü Burak Akbaş ve Nurol Makina Tasarım Mühendisi Burak Alp Demir, kurumları ve savunma sanayi sektörü hakkında bilgiler vererek tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:46
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