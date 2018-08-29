Savunma sanayi "siper" ile daha güçlenecek

YYÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, önceki sene nanoteknoloji kullanarak ürettikleri kurşun geçirmez malzemeyi geliştirdi.

"Siper" adı verilen ve savunma sanayisinde çelik yelek, nöbetçi kulesi ve tank zırhı gibi alanlarda kullanılması planlanan malzemeden, hafif olması dolayısıyla terörle mücadelede de rahatlıkla yararlanılabilecek.

Kumaş özelliği olan ve tamamen yerli materyallerle geliştirilen malzemeyle savunma sanayisinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"Üretim aşamasına geçildi"

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, ileriki günlerde seri üretimine geçilecek malzemeyle ilgili bilgiler verdi.

Daha önce çelik yelek alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini anımsatan Battal, bu yıl yeni çalışmalarla malzemenin tank zırhı ve güvenlik kulelerinde de kullanılmasının mümkün hale getirildiğini vurguladı.

Malzemenin koruma ve güvenlik durumuna göre ceketin içerisine dahi dikilebilecek nitelikte olduğuna işaret eden Battal, "Değişik ölçüde ve güçte mermilere karşı koruyucu özelliği olan bu malzeme, hem çelik yelek, hem tank zırhı hem de güvenlik kulelerinde kullanılmak üzere geliştirildi. Bütün testleri yapıldı. Artık üretim aşamasına geçildi. İnşallah üretimi Van'ımızın Teknokent'i bünyesinde yapılacak." dedi.

Tank zırhında da kullanılacak

Battal, malzemenin çelik yelekte kullanılması durumunda yaklaşık 250 gram ağırlığında bir yükü olacağını ifade ederek, "Diğer çelik yeleklere göre hem daha güvenli hem de daha hafif bir yelek olarak piyasaya sunulacak. Güvenlik kuleleri oldukça önemli. Bu güvenlik kulelerinde de değişik malzemeler kullanılarak güvenlik sağlanacak. Yine savaş meydanlarında ve çatışmalarda çok değişik mermilere maruz kalan tank zırhlarının etkin şekilde korunması lazım. Bununla ilgili de bu çalışma iyi bir noktada." diye konuştu.