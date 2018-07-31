Savunma hakkı bile verilmedi!

Türkiye tarihine kara bir leke olarak kaydedilen 28 Şubat postmodern darbe davasında, mahkemenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren, ardından “iyi hal indirimi” uygulayarak müebbet hapse çeviren mahkemeye, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in de bulunduğu 21 sanık itiraz dilekçelerini vermeye başladı. Sanıkların tutuksuz yargılaması ve 68 sanığa beraat kararı verilmesine ise dönemin mağdurları ve katılanlar da itiraz etmeye başladı. Mahkemenin gerekçeli kararı taraflara ulaştırmasının ardından tebliğ alan taraflar Türkiye’nin birçok yerinden itiraz ederek, kararı İstinafa (Bölge Adliye Mahkemesi) taşımak üzere dilekçe veriyorlar. Sanıklar istinaf mahkemesine itirazlarında inceleme yapılana kadar Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konulan ayda bir kere mahalli polis merkezine imza atma adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını isterken, mağdurlar da müebbet hapis cezası verilen sanıkların yargılama sürecinin devam ettiği gerekçesiyle tutuklanmasını istiyorlar.

“EŞİM BAŞÖRTÜLÜ DİYE ORDUDAN ATILDIM”

28 Şubat mağdurlarından Dürdane Ölmez mahkemeye gönderdiği dilekçe ile, mahkemenin sanıklar hakkında müebbet hapis cezası vermiş olması nedeniyle tutuklaması gerekirken tutuksuz adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarına itiraz etti. Katılanlardan Coşkun Yüksel de aynı yöndeki talebini mahkemeye bildirirken, müşteki Mehmet Yüksel Güneş mahkemenin kendilerine 2. Sınıf muamele gösterdiğini belirterek, şunları dile getirdi: “Yargılama boyunca sanıklara 1. Sınıf seçkinler muamelesi gösterilmiş, müşteki olan bize ise 2. Sınıf muamele yapılmıştır. Bir kere olsun bana söz hakkı verilmedi. Sanıklar ise sonuna kadar dinlendi. Verilen karar sanki sanıklara ödül mahiyetinde. Yıllardır tutuksuz yargılanırken, şimdi de temyiz aşamasında serbest kalmışlardır. Kararın tutukluluğa çevrilerek kararın temyizini talep ediyorum. En son görev yaptığım Konya Personel Okul Komutanı Tümgeneral Kenzi Sunar eşimin sosyal tesislere ve oturduğum lojmana girmesini engellemeye kalkmış, gerekçe ise dönemin komuta kademesi ve Genelkurmay’ı göstermiştir. ‘Siz eşi başörtülüleri komutanlarım istemiyor’ diye görevime de son vermiştir. Bana yapılan zulüm ve haksızlığa karşı maddi manevi tazminat talep ediyorum.”