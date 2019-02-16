0553 313 94 23

Savunma Bakanı Akar, IKBY Başbakan adayı Barzani ile görüştü

Almanya’da düzenlenen 55’inci Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile bir araya geldiği açıklandı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 21:24
Savunma Bakanı Akar, IKBY Başbakan adayı Barzani ile görüştü

Almanya’da düzenlenen 55’inci Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile bir araya geldiği açıklandı.


IKBY basınında yer alan habere göre, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. IKBY’de kurulan yeni hükümete Başbakan adayı olan Mesrur Barzani’nin Akar ile ikili ilişkileri yanı sıra bölgesel sahadaki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Görüşmede, Akar, Barzani’yi IKBY Başbakanlığı’na adaylığından dolayı kutlayarak, görevinde başarı diledi.


Türkiye, Irak ve IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine işaret edilen görüşmede, başta ticaret olmak üzere tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı. İki tarafın ayrıca terörle mücadele konularının ele aldığını bildiren IKBY basını, görüşmeyi olumlu olarak yorumladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 21:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanada’da 170'ten fazla tırlık protesto konvoyu başkent yolunda
    1. Kanada’da 170'ten fazla tırlık..
    2. Bursaspor Kulübünde olağanüstü kongre..
    3. Ersun Yanal: “Fenerbahçe bu durumdan..
    4. "Bizim kitabımızda insanları ayırmak..
    5. Maçın ardından
    6. Bursaspor yönetimi kongre kararı aldı
    7. Aykut Kocaman: “Alex’le beni karşı..
    8. Selendi’de Başkan Akyıldız güven..
    9. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Aliağa’da anıldı
    10. Fenerbahçe-Konyaspor maçına VAR..
    11. Selçuk Aksoy: “Maalesef çifte..
    12. Leonard Zuta: “Skrtel’in müdahalesi..
    13. Maçın ardından
    14. Zeljko Obradovic çileden çıktı
    15. 6284'e çok sert tepki: Kadını..
    16. Suriyeli sığınmacı kadınlarla..
    17. Kaya, “1 Mart akşamı projelerimizi..
    18. ABD Başkan Yardımcısı Pence,..
    19. "Varşova konferansının hedefi..
    20. Yargılanan Katalanlara Barselona'da..
    21. Osmanlıspor hazırlıkları tamamladı
    22. O rapor ortaya çıktı: ABD savaş..
    23. Bakan Dönmez: “Daha önce bu kaptan..
    24. Odun kesmeye gitti cansız bedeni bulundu
    25. Fenerbahçe'de kayıplar sürüyor
    26. Zeljko Obradovic: “Son 2 dakikadaki..
    27. Ege Denizi'nde korkutan deprem!
    28. Burak Gören: “Bugün olmadı ama bu..
    29. Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 30...
    30. Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü