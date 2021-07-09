Savcıyla anlaşmadan zararlı çıkmış! Tosuncuk Ferrari'sini ucuza kaptırmış

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre; Uruguay mahkemeleri nezdinde girişimde bulunan Türk hükümetinin, Mehmet Aydın'ın mallarına el konularak Türkiye'ye iadesini talep ettiğini yazan El Observador gazetesine göre, Aydın, Ekonomik Suçlar Savcısı Enrique Rodriguez ile bir anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre bu ülkede akladığı 8 milyon doları iade edebilmesi durumunda denetimli serbestlikten yararlanacaktı.

Paranın Aydın'ın mallarının satışından elde edilecek gelirle karşılanması planlandı.

Jakuzi, havuz, iskele

Uruguay basınına göre Mehmet Aydın'ın 1.5 milyon dolar değerindeki lüks villası bu anlaşma kapsamında 27 Mayıs'ta Montevideo'daki bir açık arttırmada satışa çıktı.

Dört yatak odası, oyun odası, ısıtmalı havuz, sauna, jakuzi, şarap mahzeni ve özel iskelesi bulunan villa, 290 bin dolarlık açılış fiyatıyla satışa sunuldu.

Villa ucuza gitti

Teklif veren tek kişi, 291 bin dolarla yeni sahibi oldu.

Satıştan en az 600 bin dolar kazanç bekleyen yetkililer hayal kırıklığına uğradı.

Ferrari yarı fiyatına satıldı

Mehmet Aydın bu ülkede villa dışında yarım milyon dolarlık bir Ferrari 458 Spider ve bir yat sahibiydi.

Ferrari de mart ayında yapılan açık artırmada 271 bin dolara alıcı buldu.

390 bin dolar açılış fiyatıyla satışa çıkarılan 2010 model tekneye ise talip çıkmadı.

'Tüm zararı karşılayacağım'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Aydın şunları söylemişti:

Brezilya'da 50 bin Euro ve cüzdanımdaki 3 Bitcoin ile geçimimi sağlamaya çalıştım. Soruşturmayı takip ettim. Soruşturmada 64 milyon lira mağduriyet olduğunun tespit edildiğinin haber yapılması üzerine, Çiftlik Bank'ın mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından, mağduriyeti karşılayacağını düşünerek, teslim olmaya karar verdim.

Tüm zararların giderilmesi için şirketlerime ait yaklaşık değeri 200 milyon lira olan tüm mal varlıklarımın üyelerin zararlarının giderilmesi için kullanılmasını istiyorum. İyi niyetli olduğumu kanıtlamak için son ana kadar iadelerini yaptım. Şirketin mal varlıklarını satıp, üyelerin anaparalarını ödeyecektim. Ancak o safhaya gelemedim."

Abisi de gözaltına alındı

Öte yandan, Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın da Uruguay'da kaldığı adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Ağabey Aydın'ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığı'nca iade süreci başlatılırken, Aydın'ı teslim almak üzere 1 ekip Türkiye'den Uruguay'a hareket edecek.

Fatih Aydın, 'Bankacılık Kanununa Aykırılık', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama', 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçlamaları ile aranıyordu.

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank vurgununun ardından Brezilya'ya kaçmış, 3 yıl sonra teslim olarak Türkiye'ye getirilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.