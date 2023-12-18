Savcıyı öldürmek isteyenler ile İYİ Partili başkanın rüşvet bağlantısı!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yapan bir cumhuriyet savcısı iki kardeş hakkında hırsızlık suçundan dava açmıştı. Tutuklu kardeşler cezaevinde tanıştığı bir tetikçi ile anlaşarak savcı ve düşmanlık yaptığı 7 kişinin öldürülmesi için anlaşma yapmıştı. SABAH'ın gündeme getirdiği olay 25 Ekim tarihinde meydana geldi. Gökçeada ilçesinde hayvan hırsızlığı suçundan tutuklanan Enver Ç., ve Kenan Ç., kendilerine dava açan cumhuriyet savcısı Ali K.'ye karşı kin gütmeye başladı.

SAVCIYI ÖLDÜRTMEK İÇİN TETİKÇİ TUTTULAR

Cezaevinde Coşkun T., isimli kişi ile tanışan iki kardeş, şahsa bir süre sonra dışarıda hasımlık beslediği kişileri anlatmaya başladı. Coşkun T.'ye maddi yardımda da bulunan kardeşler iddiaya göre haklarında dava açan cumhuriyet savcısının öldürülmesi için teklifte bulundu. Teklifi değerlendiren Coşkun T., tahliyesine kısa bir zaman kala 130 bin lira karşılığında savcıyı öldürmeyi kabul etti. Cezaevinden çıkan Coşkun T.'y, Enver Ç., ve Kenan Ç.'nin kardeşi Murat Ç., tarafından karşılandı.

JANDARMAYA YAPILAN İHBAR SUİKASTI ENGELLEDİ

Şüpheliler Gökçeada ilçesinde yaptıkları keşif sırasında olaydan haberdar olan Yalçın A., Jandarmayı arayarak kendisiyle birlikte aralarında cumhuriyet savcısının da bulunduğu 7 kişinin öldürülmesi için Enver Ç., ve Kenan Ç., tarafından tetikçi tutulduğunu dışarıda bulunan Coşkun T.'nin infazları gerçekleştirmesi için keşif yaptığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili operasyon başlattı.

BELEDİYE BAŞKANINA RÜŞVET İDDİASI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin Gökçeada'da daha öncede suça karışarak gündeme geldikleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan bir operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'e aynı kardeşlerin rüşvet verdiği öğrenildi.

RÜŞVET ÖDEMESİ DİNLEMEYE TAKILDI

Jandarma güçleri tarafından yapılan dinlemede Kenan Ç.'nin yaptığı bir görüşmede satın aldığı Çınarlı Mahallesi'nde 258 Ada 9 parselde bulunan 3 bşn 355 metrekare arazinin imara açılması ve terk payları için başkan Çetin'e 230 Bin TL rüşvet ödediğini söylediği öğrenildi.

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