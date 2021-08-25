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Siyaset Savcılıktan Aytun Çıray'a soğuk duş
Siyaset

Savcılıktan Aytun Çıray'a soğuk duş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulunan Çıray’ın başvurusunu reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 15:42:00 - 2021-08-25 15:46:28
Savcılıktan Aytun Çıray'a soğuk duş

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman yangınları sırasında görevi gereği televizyonların genel yayın yönetmenlerine sorumlu yayıncılık hatırlatması yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulunan İyi Partili Aytun Çıray, umduğunu bulamadı.

Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj ve görevi kötüye kullanma’ suçlarından avukatı aracılığıyla kamu davası açılması için Memur Suçları Soruşturma Bürosuna başvuruda bulunan Çıray’ın dilekçesini inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon yöneticilerine gönderilen yazının uyarı niteliğinde olduğunu ve suç teşkil etmediğine karar verdi.

Başsavcılık İYİ Parti'li Aytun Çıray’ın şikayetini işleme koymadı.

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