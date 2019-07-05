Savcılık'tan Ali Babacan için flaş kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Bakan Ali Babacan'a FETÖ soruşturması yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Bakan Ali Babacan'a FETÖ soruşturması yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Bu karar sonrası Babacan hakkındaki soruşturma kapanmış oldu.

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