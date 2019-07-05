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Savcılık'tan Ali Babacan için flaş kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Bakan Ali Babacan'a FETÖ soruşturması yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:34
Savcılık'tan Ali Babacan için flaş kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Bakan Ali Babacan'a FETÖ soruşturması yapılmasına yer olmadığına karar verdi. 

Bu karar sonrası Babacan hakkındaki soruşturma kapanmış oldu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:34
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Ankara
  3. İzmir
  4. Ali Babacan
  5. Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. Hazine Müsteşarlığı
  7. Bakanlar Kurulu
  8. Bülent Arınç

YORUM YAZ

  • İşsizİşsiz11 dk önce
    Tam da Yüksek İstişare Kurulu üyesiBülent Arınç'ın açıklamasından sonra ardışık kararlar. Tesadüf müdür?
  • KocasolakKocasolak15 dk önce
    Bu kerizi MAĞDUR göstermek için yapılan senaryodur.

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