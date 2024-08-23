Savcılık harekete geçti! Gökhan Çıra'nın rezalet fotoğrafına soruşturma.

Sözde sosyal medya fenomeni sapkın Selin Ciğerci'nin sözde eski eşi Gökhan Çıra'nın 2 yaşındaki kız çocuğuyla yaptığı paylaşım Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Bürosu'nu harekete geçirdi. S.S.Ç isimli çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği düşünüldüğünden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girerek, çocuğun geçici olarak yurda verilmesi talebinde bulunuldu.

GÖKHAN ÇIRA İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gökhan Çıra'nın ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan ifadesinin alınması, mağdur çocuğun ise yaşamını sürdürdüğü adreste bakımını sağlayan kişilerce bakımına devam edilmesi talep edildi.

EVLAT EDİNDİKLERİ KOCA BİR YALAN!

Selin Ciğerci ile evlat edindikleri 'kızı' iddiasına karşılık Aile Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde, Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği iddiasının yer aldığı hatırlatılarak, "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır." ifadesi kullanıldı.