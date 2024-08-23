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Gündem Savcılık harekete geçti! Gökhan Çıra'nın rezalet fotoğrafına soruşturma.
Gündem

Savcılık harekete geçti! Gökhan Çıra'nın rezalet fotoğrafına soruşturma.

Yeniakit Publisher
2024-08-23 13:03:00 - 2024-08-23 13:08:29
Savcılık harekete geçti! Gökhan Çıra'nın rezalet fotoğrafına soruşturma.

Eşcinsel sapkın Selin Ciğerci ile adı anılan Gökhan Çıra'nın evlatlık edindiğini iddia ettiği küçük bir kız çocuğuyla paylaştığı skandal fotoğrafa soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tepkilerin ardından harekete geçti. Eski futbolcu olduğu bilinen Çıra'nın evden uzaklaştırılması talep ediliyor.

Sözde sosyal medya fenomeni sapkın Selin Ciğerci'nin sözde eski eşi Gökhan Çıra'nın 2 yaşındaki kız çocuğuyla yaptığı paylaşım Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Bürosu'nu harekete geçirdi. S.S.Ç isimli çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği düşünüldüğünden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girerek, çocuğun geçici olarak yurda verilmesi talebinde bulunuldu. 

GÖKHAN ÇIRA İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gökhan Çıra'nın ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan ifadesinin alınması, mağdur çocuğun ise yaşamını sürdürdüğü adreste bakımını sağlayan kişilerce bakımına devam edilmesi talep edildi.

EVLAT EDİNDİKLERİ KOCA BİR YALAN!

Selin Ciğerci ile evlat edindikleri 'kızı' iddiasına karşılık Aile Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde, Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği iddiasının yer aldığı hatırlatılarak, "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır." ifadesi kullanıldı.

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Yorumlar

ümitt

her iki sapkının idam edilmesi gerekir ...

acabamkine

Bu topcu olsada acaba top durumumu var böyle yumuşak yumuşakcalarla iş yapıyor
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