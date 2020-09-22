Savcılık Cübbeli Ahmet Hoca'yı ifade vermeye çağırdı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet Hoca’yı Ahmet Hakan’ın programında sarfettiği "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" sözleri nedeniyle ifade vermeye çağırdı.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te yayınlanan “Tarafsız Bölge” programına konuk olmuş ve gündemi sarsan iddialarda bulunmuştu.
"İç savaşa hazırlanıyorlar" demişti
Cübbeli Ahmet Hoca, "İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız" ifadelerini kullanmıştı.
Savcılık Ünlü'yü ifadeye çağırdı
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün gündeme bomba gibi düşen sözleri sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Baş savcı "iç savaş" iddiasında bulunan Cübbeli Ahmet Hoca’yı konuyla ilgili olarak ifade vermeye çağırdı.