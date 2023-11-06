Savcı'dan Burak Yılmaz için çok konuşulacak iddia! Bailly-Tayfur olayının aslı ne?
Akit TV'nin futbol klasiği Orta Saha programında Beşiktaş'ın Antalyaspor mağlubiyeti masaya yatırıldı. Bu konu hakkında konuşan Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın, Bailly'in ikinci yarıda oyundan alınmasını ve iddia edilen Tayfur Bingöl-Bailly hadisesine yönelik açıklamalarda bulundu.
Akit TV'nin futbol klasiği Orta Saha programında Beşiktaş'ın Antalyaspor mağlubiyeti masaya yatırıldı. Bu konu hakkında konuşan Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın, Bailly'in ikinci yarıda iddia edilen Tayfur Bingöl hadisesi tarafından oyundan alınmasını eleştirdi.