Savcı'dan Burak Yılmaz için çok konuşulacak iddia! Bailly olayı neyi ifade ediyor?
Akit TV'nin futbol klasiği Orta Saha programında Beşiktaş'ın Antalyaspor mağlubiyeti masaya yatırıldı. Bu konu hakkında konuşan Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın, Bailly'i ikinci yarıda oyundan almasını ağır dille eleştirdi.
Akit TV'nin futbol klasiği Orta Saha programında Beşiktaş'ın Antalyaspor mağlubiyeti masaya yatırıldı. Bu konu hakkında konuşan Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın, Bailly'i ikinci yarıda oyundan almasını ağır dille eleştirdi.