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Siyaset Savcı Sayan'dan Z kuşağı için Bir Zamanlar Kıbrıs önerisi
Siyaset

Savcı Sayan'dan Z kuşağı için Bir Zamanlar Kıbrıs önerisi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, TRT 1’de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin kayıtlarının Z kuşağının adreslerine gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 16:02:00 - 2021-04-11 16:02:51
Savcı Sayan'dan Z kuşağı için Bir Zamanlar Kıbrıs önerisi

 yeniakit.com.tr 

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, TRT’de yayınlanmaya başlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizine ilişkin sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. Dizinin kayıtlarını izlediğini söyleyen Sayan, kayıtların genç kesim olarak tabir edilen Z kuşağına gönderilmesi çağrısında bulundu.

Adreslerine gönderin

Gençlerin geçmişe bakarak geleceklerini kurabileceklerini ifade eden Sayan paylaşımında, “Şu anda “bir zamanlar Kıbrıs” dizisinin bir bölümünü kayıttan izliyorum. Ne olursunuz ilgili kurumumuz bu diziyi bir CD ye yüklesin ve Türkiye’deki Z kuşağı gençlerin Adreslerine göndersinler. Belki geçmişe bakarak geleceklerini ona göre kurarlar.” ifadelerini kullandı.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiznin konusu nedir?

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

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