Savcı Sayan'dan tepki: Daha iktidar olmadan bacımıza başladılar
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehit abisine küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu söyleyen Tahir Kümran isimli vatandaş, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu belirterek "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi Selo'yu savunan bir kadın bu" diyerek tepki gösterdi.
Vatandaşın sözlerine öfkelenen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kameraların önünde, "Bacını s..." diyerek küfür etti.
Yaşanan skandala bir tepki de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi.
Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lütfü Türkkan'ı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar daha iktidar olmadan bacımıza başladılar.. 20 Yıl iktidarda kalsalar sülalemiz gider.. Boşuna dememişler; Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, çünkü aslı ayrandır… Kedinin marifeti fareyi görünceye kadardır.."