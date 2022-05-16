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Siyaset Savcı Sayan'dan 'Kürtçe' provokasyonuna tokat gibi cevap!
Siyaset

Savcı Sayan'dan 'Kürtçe' provokasyonuna tokat gibi cevap!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesinden sonra başlayan Kürtçe provokasyonuna tokat gibi bir paylaşımla cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 23:31:00 - 2022-05-16 23:46:23

 Yeniakit.com.tr 

Derince Belediyesi'nin PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın konserini iptal etmesinden sonra muhalefet Kürtçe provokasyonu başlattı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürt vatandaşları kışkırtma girişimine Esenler Meydanı'nda Kürtçe konuşma yaptığı anlara ait videosunu paylaşarak cevap verdi.

Sayan, "Birileri Kürtçe yasak mı dedi. İstanbul Esenyurt meydanı binlerce kişiye kürtçe hitap ediyorum TV ler canlı yayınlıyor... Rahatsız olan da yok... Ayrıca TRT Kurdi’yi açtığı için de Sayın Kılıçdaroğlu’na minnettarız!!!" dedi.

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