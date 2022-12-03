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Gündem Savcı Sayan'dan flaş talimat! 5 market mühürlendi
Gündem

Savcı Sayan'dan flaş talimat! 5 market mühürlendi

Ağrı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetim sonucu 5 marketin mühürlendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 22:28:00 -
Savcı Sayan'dan flaş talimat! 5 market mühürlendi

Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetim sonucu 5 marketin mühürlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği belirtildi.

Marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği anlatılan açıklamada, "Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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