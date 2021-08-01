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Siyaset Savcı Sayan'dan çok sert Konya açıklaması! 'Kan üzerinden siyaset yapmak namussuzluktur'
Siyaset

Savcı Sayan'dan çok sert Konya açıklaması! 'Kan üzerinden siyaset yapmak namussuzluktur'

Dedeoğulları ailesinin taziye çadırını ziyaret eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yürütülen provakasyona yönelik çok sert mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 23:36:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Dedeoğulları ailesinin Meram'daki taziye çadırını ziyaret etti. Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmaya yönelik provakasyonu sert ifaderle eleştiren Başkan Sayan, "Kan üzerine siyaset yapmak, namussuzluktur, alçaklıktır, şerefsizliktir, onursuzluktur." dedi.

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