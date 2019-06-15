Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Bana gelen bir mesajı kamuoyu ile paylaşmak istedim... Mesajın devamı ve gönderenin bilgileri bende mevcut.. ALLAH ülkemizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan'ın paylaştığı fotoğrafta geçen o ifadeler:

Dün öğrendiğim bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bacanağım Karabağlar Sanayi'de koltukçu. Ondan öğrendim meseleyi. Bir banka müşterileri arayarak 'dolar yükselecek, mevduatınızı dolara çevirelim' telkininde bulunmuş.