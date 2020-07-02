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Siyaset

Savcı Sayan'dan Berat Albayrak'a destek: Mekkeli müşrikler kudurdu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Hamza" ismini verdiği dördüncü evladı dünyaya geldikten sonra sosyal medyada hedef olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 10:03:00 -
Savcı Sayan'dan Berat Albayrak'a destek: Mekkeli müşrikler kudurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dörcüncü kez baba oldu. Hamza Salih isimli oğlunu kucağına alan Berat Albayrak, sevincini sosyal medyada paylaştıktan sonra birtakım muhalifler ve FETÖ'cüler tarafından akılalmaz sözlerle hedef tahtasına oturtuldu.

Rezil paylaşımların ardından Albayrak'a destek mesajları da yağdı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın paylaşımı ise binlerce beğeni aldı.

Savcı Sayan, "Bebeğin ismi Hamza olunca Mekke’li müşrikler kudurmuş..." ifadesini kullandı.

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