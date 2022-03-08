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Aktüel Savcı Sayan: Stokçulara göz açtırmıyoruz
Aktüel

Savcı Sayan: Stokçulara göz açtırmıyoruz

Yağ fiyatlarına zam yapılacağı iddiasıyla stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi, marketlerin depoları kontrol edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 15:41:00 -
Savcı Sayan: Stokçulara göz açtırmıyoruz

YENİ AKİT  ANKARA

Yağ fiyatlarına zam yapılacağı iddiasıyla stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi, marketlerin depoları kontrol edildi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Ağrı zabıta müdürlüğümüz denetimlerine aralıksız devam ediyor. Stokçuluk ve fiyat oyunu yapanlara göz açtırmıyoruz. Haksız kazanca, fırsatçılığa, stokçuluğa, etiket oyunlarına karşı milletimizin yanındayız. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz; Türk Ceza Yasası’nın ‘Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu’ 240.maddesine göre zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi” dedi.

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