Savcı Sayan duyurdu! CHP’den istifa eden Mesut Özarslan yarın AK Parti’ye katılıyor!

8 Şubat 2026’da CHP’den istifa ettiğini açıklayan ve istifa gerekçesi olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine küfür ve hakaret ettiğini öne süren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e karşı bir de hakaret davası açmıştı.

ANKARA’DA DENGELER DEĞİŞECEK

Günlerce AK Parti’ye geçeceği konuşulan Mesut Özarslan’ın bir süredir dondurulan katılım talebinin onaylandığı ve yarın resmen AK Parti saflarına geçeceği öğrenildi. AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, katılımı “Mesut Başkan muradına erip mesut olabilir. Katılım bu hafta grup toplantısında” sözleriyle duyurdu. Özarslan’ın bu kararı, Keçiören ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki dengeleri de değiştirecek.