‘İddialar açıklığa kavuşturulmalı’ Tevfik Diker’den CHP yönetimine çağrı

Araştırmacı yazar ve emekli milletvekili Tevfik Diker, kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine şeffaflık çağrısında bulundu. Diker, özellikle Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında kamuoyunda dile getirilen çeşitli iddiaların netlik kazanması gerektiğini belirterek, siyasette hesap verebilirlik ilkesinin önemine dikkat çekti. Yaptığı değerlendirmede, kamuoyunda tartışılan iddiaların açıklığa kavuşturulmasının hem siyaset kurumuna duyulan güvenin korunması hem de temiz siyaset anlayışının güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Diker, ilgili isimlere açık sorular yöneltti. Diker açıklamasında, “Anayasa ve ilgili yasalardan doğan haklarım çerçevesinde, kamu vicdanının rahatlatılması adına bazı soruların yanıtlanması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Özellikle Özgür Özel ile Veli Ağbaba arasındaki ilişkilere dair kamuoyunda dolaşan iddialara işaret eden Diker, bu konuda şeffaf bir açıklama yapılması gerektiğini belirtti. Söz konusu açıklamada, “Siyasette etik değerlere gölge düşürebilecek her türlü iddianın açıklıkla yanıtlanması gerekir. Kamuoyu, iddiaların doğruluğu ya da asılsızlığı konusunda net bilgi beklemektedir” değerlendirmesinde bulundu.