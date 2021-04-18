Savcı Sayan belediye işçisinin fedakarlığını anlattı...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından bir video paylaştı. Ağrı Belediyesi’nde çalışan bir işçi ile arasında geçen diyaloğu anlatan Sayan şunları söyledi:

“Bu kardeşim belediyemizde işçidir. Biraz önce bir şey teklif ettim, dedim ki; Ramazan gıda kolisi size geldi mi? Dedi ki; başkanım bizden daha fakir durumda olan kardeşlerimiz var, lütfen bizim payımızı onlara verin. Yüreği büyük adam böyle olur işte. Ben hepinizin huzurunda onun hizmetkarı olduğumu belirtmek istiyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun.”