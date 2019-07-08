Savcı Sayan Barış Atay'ı anasından doğduğuna pişman etti: Onlar dağa çıksın sen de...

Yusuf Kenan Çakır Yeniaki.com.tr



Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, PKK ve Gezi güzellemeleriyle ünlenen ve HDP’nin oylarıyla milletvekili seçilen oyuncu Barış Atay’ı sosyal medyada anasından doğduğuna pişman etti. Savcı Sayan’ın “... Avrupalı kadınlar Ağrı’da yoksul mahallelerde oturan kızların diktikleri elbiseleri giyiyorlar.. Nereden nereye... Bir de terörün olmadığını düşünün.” şeklindeki gönderisine “Halk sömürülüyor diye zevkten dört köşe olmuş utanmaz.” şeklinde yorum yapan Barış Atay, Savcı Sayan’dan aldığı cevapla adeta anasından doğduğuna pişman oldu.

Onlar dağa çıksın sen de onların sırtından aldığın maaşla rakı balığa boğul

Gezici ve PKK destekçisi Barış Atay’ın yorumuna yine twitter hesabından cevap veren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, solculuk adı altında terör şakşakçılığı yaparak beleş hayat süren sözde solculara tokat gibi cevabını şu ifadelerle verdi: “Yol yapmayalım fabrika yapmayalım, Kürtler metropollere göç etsin, merdiven altı üretim yerlerinde gündelikçi olsun. Sen de ‘solculuk’ adına onların duygularını sömür. Ya da ellerine keleş alıp dağa çıksınlar, sen de sırtlarından maaş al, Cihangir’de rakı balığa boğul. Edi Bese! Kurmi”