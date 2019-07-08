0553 313 94 23

Savcı Sayan Barış Atay'ı anasından doğduğuna pişman etti: Onlar dağa çıksın sen de...

HDP oylarıyla milletvekili olarak Meclis’e giren ve daha sonra Türkiye İşçi Partisi (TİP)’e geçen Gezici Barış Atay, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın “... Avrupalı kadınlar Ağrı’da yoksul mahallelerde oturan kızların diktikleri elbiseleri giyiyorlar.. Nereden nereye... Bir de terörün olmadığını düşünün.” şeklindeki Twitter paylaşımına “Halk sömürülüyor diye zevkten dört köşe olmuş utanmaz.” şeklinde yorum yaptı. Savcı Sayan bunun üzerine Barış Atay’a çok sert cevap verdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:41
Savcı Sayan Barış Atay'ı anasından doğduğuna pişman etti: Onlar dağa çıksın sen de...

 Yusuf Kenan Çakır  Yeniaki.com.tr 

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, PKK ve Gezi güzellemeleriyle ünlenen ve HDP’nin oylarıyla milletvekili seçilen oyuncu Barış Atay’ı sosyal medyada anasından doğduğuna pişman etti. Savcı Sayan’ın “... Avrupalı kadınlar Ağrı’da yoksul mahallelerde oturan kızların diktikleri elbiseleri giyiyorlar.. Nereden nereye... Bir de terörün olmadığını düşünün.” şeklindeki gönderisine “Halk sömürülüyor diye zevkten dört köşe olmuş utanmaz.” şeklinde yorum yapan Barış Atay, Savcı Sayan’dan aldığı cevapla adeta anasından doğduğuna pişman oldu.

Onlar dağa çıksın sen de onların sırtından aldığın maaşla rakı balığa boğul

Gezici ve PKK destekçisi Barış Atay’ın yorumuna yine twitter hesabından cevap veren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, solculuk adı altında terör şakşakçılığı yaparak beleş hayat süren sözde solculara tokat gibi cevabını şu ifadelerle verdi: “Yol yapmayalım fabrika yapmayalım, Kürtler metropollere göç etsin, merdiven altı üretim yerlerinde gündelikçi olsun. Sen de ‘solculuk’ adına onların duygularını sömür. Ya da ellerine keleş alıp dağa çıksınlar, sen de sırtlarından maaş al, Cihangir’de rakı balığa boğul. Edi Bese! Kurmi”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:41
  1. Ağrı
  2. Savcı Sayan
  3. Barış Atay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da teknede bayılan kaptan hastaneye kaldırıldı
    1. Muğla'da teknede bayılan kaptan..
    2. Tunuslular, “Yüzyılın Anlaşmasını”..
    3. Eski İstihbarat Daire Başkanı hakkında..
    4. Atakum’un otopark mağduriyeti mecliste
    5. Pendik’te içinde hamile kadının..
    6. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    7. Hamile kadına saldıran magandalar..
    8. Kuyumcunun ikna çabasıyla soygundan..
    9. IKBY'de yeni hükümette görev alacak..
    10. Alanya'dan araba çalan hırsızlar,..
    11. Savcı Sayan Barış Atay'ı anasından..
    12. Pendik'te, içinde hamile kadının..
    13. Vedat Muriç kendi transfer haberini..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. Babacan kimlerle hareket ediyor?
    16. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    17. Kırmızı ışıkta çiftetelli oynayan..
    18. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    19. Günübirlik kiralanan evler mercek..
    20. Borsada işlem hacmi sıralaması
    21. Adana'da cinayet gibi kaza! Ölü ve..
    22. Borsada endekslerin değişimi
    23. Borsada günlük işlemler (2)
    24. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    25. Parkomat görevlisiyle sivil polis..
    26. Borsada günlük işlemler (1)
    27. Kartepe yolunda araç şarampole..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
    29. Diyarbakır’da iki ayrı trafik..
    30. Kırsal bölgede mahsur kalan 4 keçiyi..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’