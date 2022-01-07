Savcı Nusreddin Saltabaş kimdir? Savcı Nusreddin Saltabaş görevden alındı mı?
Savcı Nusreddin Saltabaş kimdir? TikTok hesabında şarkılar söylediği, spor yaptığı yaptığı anlara ait paylaşımlarda bulunan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medyada gündem oldu. Peki Savcı Nusreddin Saltabaş görevden alındı mı?
Sosyal medya hesaplarından çeşitli videolar paylaşan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olmuştu.
Savcı'nın videolarda şarkı söyleyip spor yaptığı görülüyordu. Söz konusu videoların sosyal medyada yayılmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatan Saltabaş için Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, sosyal medyada mesleğin saygınlığıyla bağdaşmayan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.