  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Savcı Nusreddin Saltabaş kimdir? Savcı Nusreddin Saltabaş görevden alındı mı?
Aktüel

Savcı Nusreddin Saltabaş kimdir? Savcı Nusreddin Saltabaş görevden alındı mı?

Savcı Nusreddin Saltabaş kimdir? TikTok hesabında şarkılar söylediği, spor yaptığı yaptığı anlara ait paylaşımlarda bulunan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medyada gündem oldu. Peki Savcı Nusreddin Saltabaş görevden alındı mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-07 08:13:00 - 2022-01-07 08:14:02
Savcı Nusreddin Saltabaş kimdir? Savcı Nusreddin Saltabaş görevden alındı mı?

Sosyal medya hesaplarından çeşitli videolar paylaşan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olmuştu.

Savcı'nın videolarda şarkı söyleyip spor yaptığı görülüyordu. Söz konusu videoların sosyal medyada yayılmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatan Saltabaş için Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, sosyal medyada mesleğin saygınlığıyla bağdaşmayan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Nusreddin Saltabaş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay