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Savcı düğmeye bastı! Görevdeki 103 asker...

FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 53 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

09 Kasım 2018 Cuma 08:34
Savcı düğmeye bastı! Görevdeki 103 asker...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bugün 01.00'den itibaren FETÖ imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları iddia edilen TSK mensuplarına yönelik eş zamanlı olarak yeni bir operasyon başlatıldı.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, operasyon kapsamında tamamı muvazzaf; 2'si albay, 2'si yarbay, 6'sı binbaşı, 14'ü yüzbaşı, 21'i üsteğmen, 7'si teğmen, 47'si astsubay ve 4'ü uzman çavuş olmak üzere toplam 103 şüpheli hakkında gözaltı, yakalama, arama ve el koyma kararları verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 08:34
  1. Karaman
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ihsanihsan26 dk önce
    bunlar tevbekar olmuyormu itirafcı olmuyormu hayret iyice sapmış bunlar kurandamı okumazlar
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