'Savaş var' diye ülkemizi açmıştık! Ruslardan Türkiye'ye büyük ayıp

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ülkeyi terk eden ve Türkiye’de yaşayan birçok Rusya vatandaşı turistik vize ve oturum izni alma şartlarının zorlaştırılması, para transferi dahil ekonomik sıkıntıların artması sonrası ülkelerine dönüş yapmaya başladı. Rus medyası, Türkye denyimli blogger'lara dayanarak “Türkiye yerine Rusya’da yaşamanın dört avantajına” dikkati çekti.

Rusya'da yaşamak neden Türkiye'den daha avantajlı!

Tourprom.ru sitesinde blogger gözüyle Rusya’da yaşamanın Türkiye'ye kıyasla artıları şöyle sıralandı:

- Rusya'da taksiler daha ucuz, "anlaşılır". Şehir içi ulaşım daha rahat. Otomobili olmayan kişilerin de toplu taşımayla ulaşımları kolay.

- Uygun fiyatlı, farklı mutfaklardan çok fazla restoran var. Rusya’da birçok restoran uygun fiyatlı yemek sunuyor. Türkiye’den farklı olarak, Rusya’da restorana gitmek daha sıradan bir durum: Yaygın ve zevkli:

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- Rusya’da kıyafet seçenekleri daha fazla. Belki şaşırtıcı gelebilir, ama Türkiye’den Rusya’ya dönen birçok kişi, Türkye tekstil ülkesi olmasına rağmen Rusya’da kıyafet seçeneğinin daha fazla olduğunu belirtiyor. Sezon farklılıkları ve Türk ürünleri satan çok fazla perakende mağazasının bulunması bunun sebepleri olabilir.

- Çocuklarla verimli vakit geçirmek için daha fazla seçenek mevcut. Çocukların eğitimlerini destekleyici çok fazla ücretsiz aktivite var. Örneğin, spor okulları, müzik okulları ve diğer farklı eğitim kurumları. Türkiye'en Rusya'ya geri dönenler, daha önce bunun farkına varmadıklarını, ancak şimdi değerini anladıklarını söylüyorlar.

Haberde, mobil bağlantıya erişim, hızlı internet ve çok sayıda kaliteli hizmet de Rusya’nın Türkiye’ye göre artıları olarak gösterildi.