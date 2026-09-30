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Yerel Savaştan kaçıp Almanya'ya yerleşen iki Ukraynalı kadın Alanya'da kazada öldü
Yerel

Savaştan kaçıp Almanya'ya yerleşen iki Ukraynalı kadın Alanya'da kazada öldü

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Savaştan kaçıp Almanya'ya yerleşen iki Ukraynalı kadın Alanya'da kazada öldü

Savaş nedeniyle Almanya'da yaşayan Valentyna Bondar (66) ve Olha Shapoval (54), 25 Eylül'de Alanya Mahmutlar'daki kazada öldü; sürücü C.Ç. (20) tutuklandı.

Ülkelerindeki savaş nedeniyle Almanya'da yaşayan ve tatil için Antalya'ya gelen Ukrayna uyruklu Valentyna Bondar (66) ile Olha Shapoval (54), Alanya'da trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, 25 Eylül gece saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi; C.Ç. (20) idaresindeki 07 BAF 298 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan iki kadın ağır yaralandı. Kaldırıldıkları Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü C.Ç., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geriye uçakta çektirdikleri fotoğraf kaldı

İki kadından geriye, Türkiye'ye gelirken uçakta çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı. Ukrayna vatandaşı olan Bondar ve Shapoval'ın, ülkelerindeki savaş nedeniyle yaşamlarını Almanya'da sürdürdükleri ve tatil için Antalya'ya geldikleri öğrenildi.

Olha Shapoval'ın kızının, Valentyna Bondar'ın oğlu Vitalii Bondar ile evli olduğu öğrenildi.

Cenazeler 30 Eylül'de Valentyna Bondar'ın oğlu Vitalii Bondar tarafından teslim alındı ve toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Vitalii Bondar, annesinin ve kayınvalidesinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan araç sürücüsünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

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