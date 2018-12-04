Savaştan kaçan sporcu ailenin hedefi dünya şampiyonluğu

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Masa tenisi sporuyla ilgilenen Suriye asıllı baba ile ikisi milli sporcu dört çocuğu, Türkiye'de kendilerine sağlanan imkanlar sayesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 5 yıl önce yaşadıkları Hama kentinden savaş nedeniyle kaçmak zorunda kalan Zekeriya Nebhan (55) ile çocukları Tasnim (18), Betül (15), Nahide (12) ve Mustafa (10), sığındıkları Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk vatandaşlığına alındı.

Suriye'de futbol antrenörü olan baba Nebhan, kendi ülkesinde masa tenisi milli sporcusu olan büyük kızı Tasnim'in, yarım kalan hayallerini devam ettirmek için Türkiye'de sığındıkları çadır kent yönetiminden yardım istedi.

Bunun üzerine Türk Kızılayı ile kamp idaresinden Ercüment Ülkümen'in desteğiyle oyun masası ve raket imkanına kavuşan baba Nebhan, kızına antrenörlük yapıp diğer çocuklarını da bu spora teşvik etti.

Evlatlarına hem babalık hem de antrenörlük yaparak azmi ve başarısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dikkatini çeken Nebhan, Erdoğan'dan gelen tebrik telefonunda "Türk vatandaşı olmak ve evlatlarıyla Türk sporuna hizmet etmek" istediklerini iletti.

Bu talebi karşılanarak Türk vatandaşı olan Zekeriya Nebhan, Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde masa tenisi antrenörü oldu, kızlarından Nahide küçükler, oğlu Mustafa da minikler milli takımında milli forma giymeyi başardı.

Büyük kızı Tasnim'i gençlerde, diğer engelli kızı Betül'ü de işitme engelliler milli takımı seçmelerine hazırlayan baba Nebhan, evlerindeki onlarca kupa, yüzlerce madalyayla ülkelerinde ellerinden alınan hayallerini Türkiye'de gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor.





- Zekeriya Nebhan: "Başarıyı Sayın Erdoğan'a hediye etmek istiyoruz"





Baba Zekeriya Nebhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masa tenisinin kendileri için aile sporu olduğunu ve bu sporla ilgili kendi ülkelerinde sağlanmayan imkanların Türkiye'de kendilerine sunulduğunu anlattı.

Türkiye'de kendisine ve çocuklarına çok güzel kapılar açıldığını ve bunun gururunu yaşadıklarını belirten Nebhan, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye adına milli takımda oynuyoruz, Türkiye'nin ismi için oynuyoruz. Türkiye'ye geldiğimde hedefim önce Türk vatandaş olmaktı bunu sağladık. Şimdi ki hedefimiz ise dünya şampiyonluğu. Orada başarılar sağlayarak bu başarıyı Sayın Erdoğan'a hediye etmek istiyoruz. O bize çok misafirperver davrandı, bizleri kabul etti, verdiği imkanların karşılığında başarılı olmak boynumuzun borcu."

Baba Nebhan, masa tenisinde Türkiye'nin adını dünyaya daha fazla duyuracaklarının sözünü verdi.





- Nahide Nebhan: "Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek istiyorum"





Türkiye küçükler milli takımında forma giyen Nahide Nebhan ise masa tenisi sporunu çok sevdiğini, ablasının yönlendirmesi ve babasının da desteğiyle büyük başarılar elde ettiğini söyledi.



Milli formayı giydikten sonra uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu dile getiren Nebhan, "Ülkemizi terk etmek zorundaydık ve Türkiye'ye geldik, ülkemde şampiyon olamadım ama hayallerimi de terk etmedim. Türkiye şampiyonuyum ve sırada Avrupa'da şampiyon olmak var. Daha sonra dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.





- Tasnim Nebhan: "Şampiyon olup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum"





Tasnim Nebhan ise vatandaşlık aldığı ülkede başarılarına yenilerini eklediğini aktardı.

Türkiye'nin milli takımında forma giymek için girdiği maratonda sona yaklaştığını ifade eden Nebhan, "Milli takım seçmelerinde ilk 6'ya girdim ve son birkaç müsabakadan sonra hayalini kurduğum formaya sahip olacağım. Milli sporcu olduktan sonra ilk hedefim Avrupa şampiyonluğu ve daha sonra dünya şampiyonu olup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Biz kendi ülkemizde Suriye bayrağını yükseltemedik, Türk bayrağını yükseltmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Hatay Masa Tenisi İl Temsilcisi Mehmet Sönmez ise Nebhan ailesinin Masa Tenisi Federasyonunda birçok ferdi turnuvada ilk üçe girdiğini anlattı.

Aile üyelerinin babalarının antrenörlüğünde ve kendisinin koordinatörlüğünde daha iyi başarılara ulaşacağını kaydeden Sönmez, "Hedefleri Avrupa ve dünya şampiyonlarında dereceler almak. Bizler de sonuna kadar onların destekçisiyiz." ifadesini kullandı.



