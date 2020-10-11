Savaştan kaçan Ermenistan askerlerine yalvardı!

Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Hadrut bölgesinden kaçarak savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak, 'Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız' dediği görüntüler ortaya çıktı.

Ateşkese rağmen saldırmaya devam ediyor

Ermenistan ordusu, Moskova'da yapılan görüşmeyle yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Ermenistan'ın saldırıları devam ederken, Azerbaycan ise Ermenistan işgalindeki bölgeleri kurtarmaya devam ediyor.

Azerbaycan ordusunun karşısında büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan askerlerinin cepheden kaçan görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bunu takip eden olaylarda Ermenistan'ın, kaçan askerleri savaşta tutmak için kelepçelediği görüntüler infiale neden olmuştu.

Ermeni askerlere yalvarıyor

Bugün gelen yeni görüntülerde sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Ermenistan askerlerine savaştan çekilmemeleri için yalvardığı görüüyor.

Gazeteci Ceyhun Aşirov'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Hadrut bölgesinden kaçan, savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak, 'Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız' dediği görülüyor.