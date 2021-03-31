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Dünya Savaşların seyrini değiştirdi! "Artık ABD sistemlerine ihtiyaç yok"
Dünya

Savaşların seyrini değiştirdi! "Artık ABD sistemlerine ihtiyaç yok"

Foreign Policy'de yayınlanan bir analizde Azerbaycan Ermenistan savaşında adından sıkça söz ettiren Bayraktar TB2 SİHA'ları ele alındı. SİHA'lardan övgüyle bahsedilen analizde Bayraktar TB2'lerin savaşların seyrini değiştirdiğine dikkat çekilirken, ABD ordusunda görev yapan Albay Scott Shaw'ın ise "Artık ABD sistemlerine ihtiyaç yok" dediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 15:07:00 -
Savaşların seyrini değiştirdi! "Artık ABD sistemlerine ihtiyaç yok"

Dağlık Karabağ zaferi sonrası adından söz ettiren Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'ları Foreign Policy'de yayınlanan bir analizde yer buldu. ABD ordusunda görev yapan Albay Scott Shaw'ın görüşlerine yer verilen yazıda, SİHA'ların, yerde görev yapan askerlerin kamuflajına kadar her türlü detayı değiştireceği söylendi

Sabah'ın Foreign Policy'de yayınlanan bir analize dayandırdığı haberinde Türk teknolojisinin gelecek savaşların seyrinin tamamen değiştirdiğini vurguladı. Dağlık Karabağ savaşında kullanılan Türk SİHA'larının, ABD askeri okullarındaki savaş çalışmalarını değiştireceğini vurgulayan yazıda, Bayraktar TB2'ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Dağlık Karabağ zaferi sonrasında ABD ordusunda görev yapan stratejistlerin, savaşlar sırasında hedef olmanın ve hedefi vurmanın çok daha kolay olduğunu fark ettiğini belirten yazı, maliyetin bilinçli bir şekilde düşük tutularak en yüksek performansın gözetildiği SİHA teknolojisinin savaş alanlarında küresel bir anlayış farkı yarattığını ele aldı.

"Artık ABD sistemlerine ihtiyaç yok"

ABD ordusunda görev yapan Albay Scott Shaw'ın görüşlerine yer verilen analizde, artık savaş finansmanlarının zaferi getirmekte etkin bir rol oynamadığı vurgusu yapıldı.

"Dağlık Karabağ savaşı bize şunu gösterdi: Artık uluslar, savunma bütçelerinde rekor kırmadan da kombine savaş araçları geliştiriyor. Bunun için ABD veya Rusya olmanıza gerek yok. Kombine savaş aracı geliştirme girişimlerinin maliyetleri, sanılandan çok daha uygun. Bu güçlü teknolojiyi geliştirmek için ABD Hava Kuvvetleri'ninki gibi sistemlerine ihtiyacınız yok." ifadelerini kullanan Shaw, 6 hafta süren Dağlık Karabağ savaşı sırasında Türk SİHA'larının, çoğunluğu İsrail yapımı olan Ermenistan zırhlı kuvvetlerine tahmin edilemeyecek ölçüde zarar verdiğini ve etkisiz hale getirdiğini sözlerine ekledi.

Etki alanı çok büyük

Bu tahribattan payını alan mühimmatın, savaşın ön cephelerinde bile yer almadığını vurgulayan Shaw'un sözleri, bunun Bayraktar TB2 teknolojisinin kolaylıkla yönetilebilmesini ve ulaştığı etki alanının büyüklüğünü kanıtlar nitelikte olduğunu gösterdi.

Yeni nesil SİHA teknolojisiyle birlikte askeri uzmanların, ABD'nin eski günlerinde olduğu gibi bombalayarak yakıp yıkma günlerinin sona erdiğine yönelik söylemlerine yer verilen analizde, bu teknolojinin çok daha az eforla çok daha büyük yol katettiği de vurgulandı.

ABD ordusuna SİHA dersi

Yazıda, ABD ordusunun, Dağlık Karabağ zaferinin ardından çok daha öldürücü olan SİHA teknolojisiyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına başladığı bilgisi de yer aldı. SİHA'ların, yerde görev yapan askerlerin kamuflajına kadar her türlü detayı değiştireceği de söylendi. Hedefi algılama ve vurma algoritmalarının korkutucu düzeyde üstün olduğunu vurgulayan analiz, ABD ordusunun da yeni SİHA teknolojisiyle ilgili eğitim almaya başladığına yer verdi.

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