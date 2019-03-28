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Savaşın kapısı çalındı! Ukrayna, Rus muhalifleri vurdu

Ukrayna Ordusu, Rusya Federasyonu tarafından desteklenen grupların sığınaklarını bombaladı.

28 Mart 2019 Perşembe 23:00
Savaşın kapısı çalındı! Ukrayna, Rus muhalifleri vurdu

Ukrayna Ordusu, Rusya Federasyonu tarafından desteklenen grupların sığınaklarını bombaladı.

Ukrayna Ordusu'nda görev yapan Anatoliy Ştefan, Ukrayna Ordusu'nun Rus isyancılara ait sığınakları bombaladığı görüntüleri paylaştı.

Ştefan, "Ukrayna Ordusu Azov Taburu tarafından yapılan bombardımanda 4 isyancının öldürülmüştür" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 23:00
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