  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'deki Ermeni cemaat vakıfları birbirine girdi: 'İsim verirsem ortalık karışır' Rutte'yi bir dövmediği kalmış! Trump'tan ayağına çağırdığı NATO Genel sekterine fırça seansı! Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş Yıl Dönümü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! İsrail Sumud Filosu'na saldırmıştı... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan terör soruşturması! Tacizciler ihraç edilemiyor CHP’de isimler farklı skandallar aynı! Ya uçkurdan ya vurgundan Hepsi katliama ortak: Siyonistlerin gözünü kan bürüdü! Akaryakıt fiyatlarında beklenen nefes: İndirim pompaya yansıdı! 3 polisimizi şehit etmişti... Teröristin ifadesi ortaya çıktı! Tekfirci cahil... Halk TV’nin Patronundan Ekrem’e veryansın! "Bu Karanlık Adamdan Kurtulun!" CHP İçinde "Troll Ordusu" İtirafı
Dünya Savaşın etkisi bataklığa sürüklüyor! Almanya'da enflasyon tırmanıyor
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Savaşın etkisi bataklığa sürüklüyor! Almanya'da enflasyon tırmanıyor

Almanya’da şubatta yüzde 1,9’a kadar gerileyen yıllık enflasyon, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin enerji maliyetlerini artırmasıyla martta yüzde 2,7 seviyesine yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mart ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımlayarak öncü verileri teyit etti.

Buna göre, ocak ayında yüzde 2,1, şubatta ise yüzde 1,9 olarak kaydedilen yıllık enflasyon, martta yüzde 2,7 ile son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaşarak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerine çıktı.

Enerji ürünleri fiyatları, Mart 2025'e göre yüzde 7,2 artış göstererek Aralık 2023'ten bu yana ilk kez yıllık bazda yükseliş kaydetti. Şubatta enerji fiyatlarında yüzde 1,9'luk bir düşüş görülmüştü.

Ülkede sürücüler mart ayında akaryakıt için geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 daha fazla ödeme yapmak zorunda kalırken, hafif kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 44,4 arttı.

Gıda fiyatları martta yıllık yüzde 0,9 artış kaydetse de şubat ayındaki yüzde 1,1'lik artış hızına göre hafif bir yavaşlama gösterdi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, fiyat artışlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Orta Doğu'daki savaşın başlamasından bu yana tüketiciler için özellikle akaryakıt ve kalorifer yakıtı ciddi şekilde pahalılaştı." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23