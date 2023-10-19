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Gündem Savaşın da bir ahlakı olmalıydı! Katil İsrail, Gazze'de hamile bir kadını iki çocuğuyla beraber öldürdü
Gündem

Savaşın da bir ahlakı olmalıydı! Katil İsrail, Gazze'de hamile bir kadını iki çocuğuyla beraber öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-10-19 15:32:00 -
Savaşın da bir ahlakı olmalıydı! Katil İsrail, Gazze'de hamile bir kadını iki çocuğuyla beraber öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardan bölgenin güneyine giderek kurtulmak isteyen hamile anne ve iki kızı, ölüme Refah kentinde yakalandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardan bölgenin güneyine giderek kurtulmak isteyen hamile anne ve iki kızı, ölüme Refah kentinde yakalandı.

Görgü tanığı Nihad el-Lahvani AA'ya yaptığı açıklamada, saldırıda ölen Ureyc el-Benna ve 10 yaşlarındaki iki kız çocuğunun toprağa verildiğini söyledi.

Saldırıdan önce herhangi bir uyarı yapılmadığını aktaran Lahvani, Gazze'nin kuzeyinden günler önce kaçarak güneydeki Refah'a gelen Filistinli anne ve çocuklarının İsrail'in saldırılarına burada yakalandığını aktardı.

Ailenin Refah'ın Gazze'nin kuzeyinden daha güvenli olduğunu düşündüğünü kaydeden Lahvani, "Bu insanların güvenli bir evde olması gerekiyordu. Evleri neden bombalandı? Kimse için tehlike oluşturmuyorlardı ama bombalama sırasında uyuyorlardı ve bu herkesin son uykusu oldu." dedi.

Lahvani, sözlerine şöyle devam etti:
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"Bu (anne karnındaki) çocuğun suçu ne? O ve Gazze'deki gece gündüz bu kadar iğrenç ve korkunç bir şekilde öldürülen tüm çocuklar İsrail'e ne yaptı?"

Lahvani, Refah bölgesine düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca evin yıkıldığını anlattı.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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