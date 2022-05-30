Savaş Zafer kimdir? Savaş Zafer kaç yaşında?
Perihan Savaş ve merhum oyuncu Yılmaz Zafer’in oğlu Savaş Zafer, evlilik yolunda ilk adımı attı. Savaş Zafer önceki akşam Melis Ketenci ile nişanlandı. Peki Savaş Zafer kimdir? Savaş Zafer kaç yaşında? Savaş Zafer ne iş yapıyor, mesleği ne? Savaş Zafer'in babası Yılmaz Zafer kimdir?
Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer'in oğulları Savaş Zafer, 1994 yılında dünyaya geldi. Savaş Zafer, 28 yaşında genç ve başarılı bir işletmeci oldu.
Yılmaz Zafer kimdir?
Yılmaz Zafer, 24 Eylül 1956 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa başlamadan önce Perihan Savaşa hayrandı. Tiyatroya İstanbul Fatih'te bulunan halkevinde başladı. Perihan Savaş ile 1987 yılında evlendi. Bu evlilikten Savaş Zafer adında bir oğulları oldu.
Yılmaz Zafer hangi filmlerde dynadı?
Kurtuluş
Göç
Ufukta Bir Ağaç
Al Dudaklım
Zirvedekiler
İskilipli Atıf Hoca
Dağ Çiçeği
Bir Daha Asla
Bir Zamanlar Sarhoştu
Talaz
Ateş Üstünde Yürümek
Kurt Kanunu
Yarına Gülümsemek
Medcezir Manzaraları
Türkmen Düğünü
Acı Yıllar
Kaldırım Serçesi
Arka Evin İnsanları
Yaşamak
Kızım ve Ben
Sarışınım
Vur Hançerini Kadınım
Toprağın Gelini
Yavrumu Kurtarın
Yabancı Bir Sevgi
Ölesiye Sevmek
Dilan
Oteldeki Cinayet
Aaaaah Belinda
Bir Günlük Aşk
Dayak Cennetten Çıkma
Değişim
Elmayı Kim Isırdı
Genç ve Dul
Sevmek Neye Yarar
Bir Daha Umut
Dul Bir Kadın
Adı Vasfiye
Suçlu Gençlik
Kahreden Gençlik
Karanfilli Naciye
Babanın Suçu