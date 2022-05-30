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Biyografi Savaş Zafer kimdir? Savaş Zafer kaç yaşında?
Biyografi

Savaş Zafer kimdir? Savaş Zafer kaç yaşında?

Perihan Savaş ve merhum oyuncu Yılmaz Zafer’in oğlu Savaş Zafer, evlilik yolunda ilk adımı attı. Savaş Zafer önceki akşam Melis Ketenci ile nişanlandı. Peki Savaş Zafer kimdir? Savaş Zafer kaç yaşında? Savaş Zafer ne iş yapıyor, mesleği ne? Savaş Zafer'in babası Yılmaz Zafer kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-05-30 13:29:00 - 2022-05-30 13:30:23
Savaş Zafer kimdir? Savaş Zafer kaç yaşında?

Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer'in oğulları Savaş Zafer, 1994 yılında dünyaya geldi. Savaş Zafer, 28 yaşında genç ve başarılı bir işletmeci oldu.

Yılmaz Zafer kimdir?

Yılmaz Zafer, 24 Eylül 1956 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.  Oyunculuğa başlamadan önce Perihan Savaşa hayrandı. Tiyatroya İstanbul Fatih'te bulunan halkevinde başladı. Perihan Savaş ile 1987 yılında evlendi. Bu evlilikten Savaş Zafer adında bir oğulları oldu.

Yılmaz Zafer hangi filmlerde dynadı?

Kurtuluş

Göç

Ufukta Bir Ağaç

Al Dudaklım

Zirvedekiler

İskilipli Atıf Hoca

Dağ Çiçeği

Bir Daha Asla

Bir Zamanlar Sarhoştu

Talaz

Ateş Üstünde Yürümek

Kurt Kanunu

Yarına Gülümsemek

 

Medcezir Manzaraları

 

Türkmen Düğünü

 

Acı Yıllar

 

Kaldırım Serçesi

 

Arka Evin İnsanları

Yaşamak 

Kızım ve Ben

Sarışınım

Vur Hançerini Kadınım

Toprağın Gelini

Yavrumu Kurtarın

Yabancı Bir Sevgi

Ölesiye Sevmek

Dilan

Oteldeki Cinayet

Aaaaah Belinda

Bir Günlük Aşk

Dayak Cennetten Çıkma

Değişim

Elmayı Kim Isırdı

Genç ve Dul

Sevmek Neye Yarar

Bir Daha Umut 

Dul Bir Kadın

Adı Vasfiye

Suçlu Gençlik

Kahreden Gençlik

Karanfilli Naciye

Babanın Suçu

 

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