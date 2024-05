Savaş uçaklarının müthiş sırrı! F-35 savaş uçağı neden F-4'ten daha yavaş?

F-4 Phantom, it dalaşı çağında ve farklı bir hava muharebesi anlayışıyla tasarlandı. F-35 hala it dalaşı yapabilse de, düşman uçaklarını, daha bir it dalaşı olacağını bile bilmeden görmek, vurmak ve yok etmek için tasarlandı.

DAHA HIZLI OLDUĞUNDA DAHA İYİYDİ

Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılan ilk uçaktan Vietnam Savaşı’na kadar, uçaklar giderek daha hızlı uçacak şekilde tasarlandı. Rakibi geride bırakabilmek ve kaçabilmek ya da mesafeyi kapatarak öldürmek için içeri girebilmek, bir uçağın yeteneklerinin temel taşı olarak kabul ediliyordu. Dünya jet motorlu uçaklara geçtikçe, ses bariyerini aşacak ve süpersonik hale gelebilecek savaş uçakları yapılabilir.

AZALTILMIŞ SAVAŞ MENZİLİ

Süpersonik hızlarda uçmanın bir diğer sorunu da çok daha fazla yakıt tüketmesidir. Bir uçak, tehlike bölgesine daha hızlı girebilecek, ancak orada uzun süre kalacak yakıta sahip olmayacak. Süpersonik hızlarda uçmak, uçağın savaş menzilini önemli ölçüde azaltırken çok az zaman tasarrufu sağlar. Örnek olarak F-4 Phantom’un hızını ses altı hızlardan Mach 1,5’a çıkarması savaş yarıçapını %70 oranında azaltıyor. En kısa sürede işin içine girmek için yakıt art yakıcılarının kullanılmasının faydalı olduğu çok az örnek vardır. Yakın zamandaki bir örnek, zamanın çok önemli olduğu bir dönemde İsrail’e ateş edilen İran insansız hava araçlarını düşürmek için havalanan savaş uçakları olabilir.

F-4 Phantom: Mach 2,2

F-35: Mak 1,6

KAÇAMAZ AMA SAKLANABİLİR

Ancak uçaklar kaçamasa bile saklanabilecekleri ortaya çıktı. Gizliliğin devreye girdiği yer burasıdır. F-35 en hızlı savaşçı olarak tasarlanmamıştır, ancak en gizli savaşçıdır (F-22’den sonra). Daha yüksek hızlarda seyahat etmek, ısı sürtünmesini artıracak ve kızılötesi sensörlerin bunları tespit etmesini kolaylaştıracaktır. Art yakıcıların kullanılması aynı zamanda F-35’in daha görünür olmasını sağlar. F-35’in maksimum sürdürülebilir hızının Mach 1,8’den Mach 1,6’ya düşürülmesi gizliliği geliştirmek içindir. Daha yavaş uçması sayesinde F-35 daha büyük, daha fazla füze taşıyabiliyor, daha büyük bir savaş yarıçapına sahip ve dünyadaki tespit edilmesi en zor uçaklardan biri.

