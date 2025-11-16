  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yüksekova’da kar kabusu aşıldı! Mahsur kalan araçlar birer birer çıkarıldı

Gıda ve Güneş D vitamini ama tehlike saçıyor: Uzmanlar önemli uyarıda bulundu! Hazırlıklı olmalıyız

Arias konuşuluyor! Perde arkası, iddiaları konuşuyorlar: Dikkat çeken çağrı

Portekiz'den flaş skor! Son noktayı koydular... Şaşkınlığa uğradı futbolseverler Yeniden dünya kupasında

Hızlı şarj mı pili öldürüyor, yavaş şarj mı? Bir kullanıcının batarya ömür testini yayınladı

Kışın ıspanak tüketmeyen pişman olur: Faydaları uzman isimleri şaşırtıyor! Kanser tedavisinde kilit rol oynayabilir

Bu araç Çinli fakat o ülkenin yeni gözdesi oldu! Kazandığı ödüllerle kendini kanıtladı!

2 içecek dikkat çekiyor: Hem zinde kalmak için hem de bağışıklık için! Bu içecekler özel bir değer taşıyor
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Gıda ve Güneş D vitamini ama tehlike saçıyor: Uzmanlar önemli uyarıda bulundu! Hazırlıklı olmalıyız

Giriş Tarihi:
Gıda ve Güneş D vitamini ama tehlike saçıyor: Uzmanlar önemli uyarıda bulundu! Hazırlıklı olmalıyız

Güneş ve beslenmeyle tehlikeli düzeylere ulaşmak mümkün değil diyen uzmanlar basit önlemlerin hayat kurtarabileceğini açıkladı. Gıda alımın doğru değil, ciddi sağlık sorunları olabiliyor diyerek uyarıda bulundu.

#1
Foto - Gıda ve Güneş D vitamini ama tehlike saçıyor: Uzmanlar önemli uyarıda bulundu! Hazırlıklı olmalıyız

D vitamini, vücut için hayati öneme sahip olsa da aşırı tüketildiğinde kalp, böbrek ve kemik sağlığını tehdit eden tehlikelere neden olabiliyor. Uzmanlar, bu nedenle takviyelerin bilinçli kullanılmasını öneriyor.

#2
Foto - Gıda ve Güneş D vitamini ama tehlike saçıyor: Uzmanlar önemli uyarıda bulundu! Hazırlıklı olmalıyız

Son yıllarda D vitamini kullanımı birçok kişi için günlük rutine dönüşmüş olsa da, uzmanlar aşırı alımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. D vitamininin kandaki seviyesinin 150 ng/ml’nin üzerine çıkması, kalsiyumun kanda birikmesine ve bunun kalp kası ile mide-bağırsak duvarlarında çökelti olarak toplanmasına neden olabiliyor. “AŞIRI D VİTAMİNİ TOKSİK ETKİ GÖSTEREBİLİR” Rus pediatr Yelena Aleksentseva, D vitamininin fazlasının hücre zarlarına ve metabolizmaya doğrudan toksik etki yapabileceğini belirtti. Uzman, fazla D vitamini alımının yalnızca vitamin seviyesini artırmakla kalmayıp, kalsiyum emilimini de yükselttiğini ve bu durumun hiperkalsemiye yol açtığını vurguladı.

#3
Foto - Gıda ve Güneş D vitamini ama tehlike saçıyor: Uzmanlar önemli uyarıda bulundu! Hazırlıklı olmalıyız

HİPERKALSEMİ BELİRTİLERİNE DİKKAT! Aleksentseva’ya göre hiperkalsemi; sindirim bozuklukları, baş dönmesi, belirgin halsizlik ve bilinç bulanıklığı gibi şikâyetlere neden olabiliyor. D vitamini fazlalığı aynı zamanda K2 vitamini aktivitesini bozarak kemik kütlesinin azalmasına, ayrıca böbrek hasarına yol açabiliyor.

#4
Foto - Gıda ve Güneş D vitamini ama tehlike saçıyor: Uzmanlar önemli uyarıda bulundu! Hazırlıklı olmalıyız

“GÜNEŞ VE BESLENMEYLE TEHLİKELİ DÜZEYLERE ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL” Uzman, yalnızca güneşlenerek veya özel bir diyetle D vitamininin tehlikeli seviyelere çıkmasının mümkün olmadığını, riskin ancak ilaç veya takviye kullanımıyla ortaya çıktığını belirtti. Özellikle çocukluk döneminde raşitizmi önlemek için verilen damlalar ve balık yağı gibi takviyelerin birlikte kullanılması aşırıya kaçılmasına yol açabiliyor. Hasarlar nedeniyle ciddi maddi zarara uğruyor. D VİTAMİNİNİ ÖNEMLİ! Normal dozlarda D vitamininin oldukça faydalı olduğunu belirten Aleksentseva, vitaminin insüline duyarlılığı artırdığını, kemik dokusunu güçlendirdiğini, testosteron-estrogen-progesteron gibi hormonların üretimini desteklediğini, bağışıklığı güçlendirdiğini ve tümör oluşumu, depresyon ile Parkinson hastalığına karşı koruyucu etkiler sağladığını ifade etti. KİMLER D VİTAMİNİ TAKVİYESİ KULLANMALI? Uzman, D vitamini seviyesinin izlenmesi ve gerektiğinde takviye alınmasının özellikle şu kişiler için önemli olduğunu söyledi: Raşitizm riski olanlar Kilo eksikliği bulunanlar Uzun süre yatakta kalan hastalar Güneş görmeyenler 65 yaş üstü bireyler Osteoporoz ve osteomalazi hastaları Emilim bozukluğu yaşayanlar Karaciğer ve böbrek hastaları Paratiroid hastaları Alerjik ve otoimmün hastalığı olanlar Obez bireyler Lenfoma ve granülomatoz hastaları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor
Gündem

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Avrupa’nın “güllük gülistanlık” gösterilen hayat şartları, Türkiye’de iyi eğitim almış gençlerin zihnini bulandırmaya devam ederken, yeni bi..
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
Aktüel

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun ..
Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!
Dünya

Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!

Anma törenine amiral üniformasıyla sızan 64 yaşındaki Jonathan Carley, sahte madalyalarla katıldığı etkinlikte büyük panik yarattı. Evinden ..
Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp
Gündem

Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp

Konya’da kahraman şehidimizin taziyesi varken kendini bilmez şahıslar düğün yaptı. Saygısızlık karşısında harekete geçen polis ekibi, olay y..
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı
Dünya

Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta "en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olması" yönündeki kesin ifadeleri, Güney Kıbrıs Ru..
Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası
Gündem

Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası

Yeni Akit Gazetesi yazarı, Tarihçi Mustafa Armağan'ın, "Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası" başlıklı yazısı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23