Gıda ve Güneş D vitamini ama tehlike saçıyor: Uzmanlar önemli uyarıda bulundu! Hazırlıklı olmalıyız

“GÜNEŞ VE BESLENMEYLE TEHLİKELİ DÜZEYLERE ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL” Uzman, yalnızca güneşlenerek veya özel bir diyetle D vitamininin tehlikeli seviyelere çıkmasının mümkün olmadığını, riskin ancak ilaç veya takviye kullanımıyla ortaya çıktığını belirtti. Özellikle çocukluk döneminde raşitizmi önlemek için verilen damlalar ve balık yağı gibi takviyelerin birlikte kullanılması aşırıya kaçılmasına yol açabiliyor. Hasarlar nedeniyle ciddi maddi zarara uğruyor. D VİTAMİNİNİ ÖNEMLİ! Normal dozlarda D vitamininin oldukça faydalı olduğunu belirten Aleksentseva, vitaminin insüline duyarlılığı artırdığını, kemik dokusunu güçlendirdiğini, testosteron-estrogen-progesteron gibi hormonların üretimini desteklediğini, bağışıklığı güçlendirdiğini ve tümör oluşumu, depresyon ile Parkinson hastalığına karşı koruyucu etkiler sağladığını ifade etti. KİMLER D VİTAMİNİ TAKVİYESİ KULLANMALI? Uzman, D vitamini seviyesinin izlenmesi ve gerektiğinde takviye alınmasının özellikle şu kişiler için önemli olduğunu söyledi: Raşitizm riski olanlar Kilo eksikliği bulunanlar Uzun süre yatakta kalan hastalar Güneş görmeyenler 65 yaş üstü bireyler Osteoporoz ve osteomalazi hastaları Emilim bozukluğu yaşayanlar Karaciğer ve böbrek hastaları Paratiroid hastaları Alerjik ve otoimmün hastalığı olanlar Obez bireyler Lenfoma ve granülomatoz hastaları