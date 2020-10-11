  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Savaş suçunun delili! Ermenistan’ın Gence’ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Savaş suçunun delili! Ermenistan’ın Gence’ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek Gence kentine düzenlediği ve 9 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:18:00 -

Ermenistan ordusunun Gence kentine düzenlediği füze saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ermenistan ordusunun Gence kentine ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.

34 kişi yaralandı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 16’sı kadın, 6’sı çocuk 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Füze atılan bölgede 10’dan fazla bina ve 100’den fazla yapı hasar gördü. Azerbaycan basını, füze saldırısının gerçekleştirilme anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan güçleri tuzağa düşürüldü!
Dünya

Ermenistan güçleri tuzağa düşürüldü!

İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldü..
Volkswagen fabrikalarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor
Ekonomi

Volkswagen fabrikalarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen'in kamyon fabrikası MAN'ın Avrupa'da kapatılan fabrikalarını Türkiye'ye taşıyacağı belirtiliyor.
Azerbaycan'dan acı haber!
Dünya

Azerbaycan'dan acı haber!

İşgalci Ermenistan güçleri ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Saldırıda şehit sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. 33..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay