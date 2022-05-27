Savaş Satış kimdir, nereli, kaç yaşında? Savaş Satış hayatı!
Sıfır Bir Adana dizisinde Savaş karakterini oynayan Savaş Satış’in kim olduğu nereli olduğu merak ediliyor. Sıfır Bir dizisi oyuncuları arasında Savaş Satış, Cihangir Ceyhan, Özgür Meriç, Onur Akbay, Burak Şahin gibi isimler yer alıyor. Peki Savaş Satış kimdir? Savaş Satış nereli kaç yaşında? Savaş Satış hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Savaş Satış hayatı, kariyeri:
Sıfır Bir dizisi, Adana’da geçen dizi, 20’li yaşlarda üç delikanlının; Savaş, Cio ve Özgür’ün, kadim dostları Cihat Sarsılmaz ve Anafor’la beraber girdikleri mücadeleleri anlatıyor. Sıfır Bir dizisi oyuncuları arasında Savaş Satış da yer aldı. Peki Savaş Satış kimdir, nereli kaç yaşında?
Savaş Satış kimdir?
Savaş Satış, 3 Mart 1989 tarihinde İzmit Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış, aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Drama Topluluğu’nda 5 yıl uygulamalı tiyatro eğitimi almıştır.
2015 yılında Keşanlı Ali Destanı isimli oyunda En İyi Erkek Oyuncu Komedi Ödülü'nün sahibi olmuştur. Profesyonel oyunculuk eğitimi aldıktan sonra reklam filmi, sinema oyunculuğu yaptı. Senaryo yazarlığı eğitimi de alan oyuncu en son Ertuğrul 1980 adlı sinema filminde oynayan Savaş Satış, Sıfır Bir Adana dizisinde Savaş karakterini oynamakta.
Savaş Satış'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2016-2020 – Sıfır Bir Adana (Savaş) (TV Dizisi)
2015 – Ertuğrul 1980 (Sinema Filmi)