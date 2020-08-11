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Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, özel görevlerde kullanılmak üzere sinyal ve görüntü istihbaratı için Kanada’dan iki adet Bombardier Challenger 600 model sinyal uçağı alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:05:00 -
Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!

Kanada merkezli Field Aviation şirketi tarafından yapısal modernizasyona tabi tutulan ilk uçak Türkiye’ye teslim edildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye’ye getirilecek bu uçaklar ASELSAN tarafından özenle donatılacak. Bu sayede terör örgütleriyle veya yabancı ülkelerin istihbaratına karşı casusluk girişimine daha etkin önlemler alınacak.

Yurtiçi ve yurt dışı istihbarat ağını zengileştirmek için olası terör saldırıları ve dış ülkelerin casusluk girişimlerine etkili ve kalıcı sonuçlar alınması planlanıyor.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Ne kadar güçlü olursak o kadar savaşa uzak dururuz ama bunu bazi beyinler algılayamıyor.
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Rasim DUMAN

Bu yeni bir konu değil, Savunma Sanayii Başkanlığı'mız uhdesinde, ASELSAN ve TUSAŞ tarafından yürütülmekte olan "HAVA-SOJ" projemiz kapsamında ( 4 ) uçak, iki seneden beri "elektronik taarruz / elektronik savunma" konseptine uygun olarak teçhiz ediliyor.
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