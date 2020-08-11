Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!

Kanada merkezli Field Aviation şirketi tarafından yapısal modernizasyona tabi tutulan ilk uçak Türkiye’ye teslim edildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye’ye getirilecek bu uçaklar ASELSAN tarafından özenle donatılacak. Bu sayede terör örgütleriyle veya yabancı ülkelerin istihbaratına karşı casusluk girişimine daha etkin önlemler alınacak.

Yurtiçi ve yurt dışı istihbarat ağını zengileştirmek için olası terör saldırıları ve dış ülkelerin casusluk girişimlerine etkili ve kalıcı sonuçlar alınması planlanıyor.