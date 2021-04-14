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Dünya Savaş gemileri bölgeye ilerliyor! ABD'yi uyaran Rusya'dan açıklama
Dünya

Savaş gemileri bölgeye ilerliyor! ABD'yi uyaran Rusya'dan açıklama

Rusya Karadeniz Filosu, kış eğitim dönemi kapsamında Rusya Donanması'nın Karadeniz'de tatbikata başladığını açıkladı. Bölgeye ilerleyen ABD savaş gemilerinin de bugün ve yarın Karadeniz havzasına girmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 17:09:00 -
Savaş gemileri bölgeye ilerliyor! ABD'yi uyaran Rusya'dan açıklama

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta gerilim sürerken ve ABD'nin bölgeye sevk ettiği gemiler yolculuğun sonuna yaklaştı. Rusya da Karadeniz'de kış eğitim dönemindeki denetimler kapsamında savaş gemileriyle tatbikata başladı.

Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada su üstü ve hava hedeflerine yönelik topçu atışlarının gerçekleştirildiği tatbikata 'Amiral Makarov' fırkateyni, 'Grayvoron' ve 'Vişnıy Voloçek' adlı küçük füze gemileri, 'Samum' füze gemisi, 'İvan Golubets' mayın gemisi ile büyük çıkarma gemilerinin katıldığı bildirildi.

Tatbikata Karadeniz Filosu'na ait uçak ve helikopterlerin de yer aldığı ifade edildi.

Rusya: ABD'yi uyarıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Ryabkov, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Görünen o ki ABD kendisini denizlerin efendisi olarak görüyor. Gene de anlamalılar ki birtakım olaylar yaşanması riski oldukça yüksek. ABD’yi uzak durmaları konusunda uyarıyoruz, Kırım’dan uzak, Karadeniz kıyımızdan uzak dursunlar. Bunu kendi iyilikleri için yapsınlar."

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