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Aktüel SAÜ, Prof. Dr. Sofuoğlu'nun ifadelerine ilişkin işlem başlattı
Aktüel

SAÜ, Prof. Dr. Sofuoğlu'nun ifadelerine ilişkin işlem başlattı

"Öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun konuşmasının kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:07:53 -
SAÜ, Prof. Dr. Sofuoğlu'nun ifadelerine ilişkin işlem başlattı

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir televizyon kanalındaki ifadelerine ilişkin işlem başlatıldığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Sofuoğlu'nun bir ulusal kanaldaki programda sarf ettiği sözlerin üniversite öğretim elemanları, öğrenci ve mezunları ile kamuoyunun tepkisine sebep olduğu belirtildi.

Sofuoğlu'nun, üniversitenin ana yerleşkesinin bulunduğu Serdivan'ı da katarak, Sakarya, bölge ve üniversite mensuplarını töhmet altında bıraktığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ifadeler, üniversitemiz dışında kalan üniversiteleri ve bir bütün olarak eğitim kurumlarını da zan altında bırakacak ağır ithamları barındırmaktadır."

Sakarya Üniversitesinin, teknik ve sosyal alanlarda yaptığı birçok araştırma ve ürünle ülkeye hizmet eden bir eğitim ve araştırma kurumu olduğu, öğrencilerinin de yaptıkları etkinliklerle Sakarya'nın sosyal ve kültürel ortamına katkı sunduğunu, şehrin ise öğrencilere azami derecede destek olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan, üniversitelerimizin araştırma, eğitim ve topluma hizmet merkezleri olarak faaliyet göstermeleri için bütün imkanları seferber eden Sayın Cumhurbaşkanımızın adının söz konusu açıklamada, geçirilmesi de ayrıca büyük bir talihsizlik olmuştur. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bahsedilen konuşmasının kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşmayla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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