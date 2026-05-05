Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Amedspor’dan Mauro Icardi bombası

Tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Amedspor’un, kadrosunu dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için Mauro Icardi ismini gündemine aldığı iddia edildi. Galatasaray’ın golcü yıldızını transfer ederek lige sansasyonel bir giriş yapmayı hedefleyen Diyarbakır temsilcisinin bu hamlesi spor camiasında büyük ses getirdi. Taraftarları heyecanlandıran bu transfer iddiası, yeni sezon öncesi en çok konuşulan futbol haberi olmaya aday görünüyor.