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Satrançta Vahap Şanal'dan bir şampiyonluk daha

- Büyükusta Vahap Şanal, Uluslararası Lienz Açık Satranç Turnuvası'nı 2017 yılının ardından bu sene de şampiyonlukla tamamladı- Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: "Vahap Şanal, başarılarla dolu satranç yolculuğunu sürdürüyor"

17 Şubat 2019 Pazar 11:30
Satrançta Vahap Şanal'dan bir şampiyonluk daha


ANKARA (AA) - Büyükusta (GM) Vahap Şanal, Uluslararası Lienz Açık Satranç Turnuvası'nın şampiyonu oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki başarısıyla "Türkiye'nin en genç Büyükustası" unvanını alan Vahap Şanal, Avusturya'da düzenlenen 20’inci Uluslararası Lienz Açık Satranç Turnuvası'nı ilk sırada tamamladı.

Lienz'de 2017 yılında da kürsünün ilk basamağına çıkmayı başaran 20 yaşındaki büyükusta, Avusturya'nın Lienz kasabasında düzenlenen zorlu mücadelede 19 ülkeden toplam 87 sporcuyla yarıştı ve 7 puanla altın madalya kazandı.

Turnuvada Almanya'dan GM Kunin Vitaly ikinci, Romanya'dan GM Andrei Istratescu ise üçüncü sırada yer aldı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, dünyaca ünlü usta sporcuları geride bırakan Şanal'ın uluslararası arenada kazandığı zaferlerin genç satranççılar için örnek teşkil ettiğini söyledi.

"Türkiye'nin genç büyükustası Vahap Şanal, başarılarla dolu satranç yolculuğunu sürdürüyor." diyen Tulay, "Milli sporcumuzun Lienz'den bu yıl da altın madalyayı Türkiye'ye getirmesinden gurur duyuyoruz. Sevgili Vahap'ı üst üste kazandığı bu zafer nedeniyle yürekten kutluyorum. Türkiye, başarılı sporcuları ile adından söz ettirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Lienz'de 9 Şubat'ta başlayan turnuvada 9'u GM olmak üzere 43 unvanlı sporcu hamle yaparken Türkiye'yi GM Vahap Şanal'ın yanısıra FIDE Ustası (FM) Can Ertan temsil etti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:30
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