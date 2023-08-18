Satrançta “Olimpiyat İkincisi” olduk!

Satrançta başarı hız kesmeden sürüyor. Türk Satranç Genç Milli Takımı, Hollanda’nın Eindhoven şehrinde düzenlenen Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nda ikinci oldu. Şampiyonanın favorilerinden biri olarak gösterilen genç milliler, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak gümüş madalyaya ulaştı. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan’da düzenlenen 2022 FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nda genç milli takım, tüm maçlarını kazanarak şampiyon olmuş ve olimpiyat tarihine geçmişti.

FIDE tarafından Hollanda’nın Eindhoven şehrinde, Dünyanın dört bir tarafından 47 ülkeden 63 takım ve 252 sporcunun katılımıyla 12-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen olimpiyatta, Türk Satranç Genç Milli Takımı 15 puanla gümüş madalya kazandı. Şampiyonada, birinciliği 17 puanla Çin ve üçüncülüğü ise 13 puanla Yunanistan aldı.

RAMS Türkiye’nin desteklediği genç milli takımımız, Ulusal Takımlar Altyapı Menajeri FM Yasin Emrah Yağız ve Necmettin Korkmaz antrenörlüğünde (Uluslararası Usta) IM Ediz Gürel, (Kadın Usta Adayı) WCM Elifnaz Akat, IM Eray Kılıç ve Dünya’nın en genç IM unvanına sahip sporcusu IM Yağız Kaan Erdoğmuş’tan oluştu.

Genç milliler, turnuva sırasında ilk tur beraberliğin ardından 4 tur boyunca galip geldi. 6’ncı turda turnuvanın en güçlü takımı olarak gösterilen Çin karşısında mağlup olan genç milliler, 7’nci turda Ukrayna, 8’inci turda Kazakistan ve son turda da Kazakistan 2 takımını yendi. Türk Satranç Milli Takımı olimpiyatta Ermenistan, Özbekistan, Ukrayna, Fransa, Hollanda ve Kazakistan takımları karşısında galip geldi.

Genç ustalar, şampiyona boyunca çok başarılı maçlara imza atarken, IM Eray Kılıç, masa derecesi elde ederek, üçüncü masa üçüncüsü oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nda ikinci olan genç millileri kutladı. Tulay, şunları söyledi: “Son dönemde üst üste gelen başarılarla çok mutluyuz. Alt yapıya yaptığımız yatırımın karşılığını alıyoruz. Son zamanlarda aldığımız başarılar, Türk satrancının geldiği noktayı gösteriyor. Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda elde ettiğimiz 15 madalyayla kürsünün en üst basamağında yer aldık, Avrupa’nın en başarılı ülkesi olduk. Temmuz ayında Romanya’da düzenlenen Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası’nda 12 Yaş Genel Takımımız Avrupa ikincisi oldu. Kazakistan’da 2023 Dünya Okullar Takım Satranç Şampiyonası’nda, Türkiye genç milli takımı namağlup şampiyon oldu. Dünya Kupası ve Türk ustalarımızın başarılı performansı, ardından olimpiyatlar derken satrançta heyecan hiç bitmiyor. Geçen yıl Azerbaycan’da düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları’nda, satranç tarihinde ilk kez ‘Olimpiyat Şampiyonu’ olarak, büyük bir başarı elde eden genç millilerimiz bu yıl da olimpiyattan ikincilikle dönüyor. Turnuvada büyük performans göstererek, olimpiyat ikincisi olan genç millilerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye’ye gümüş madalya getiren genç millilerimizi ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Satranç otoriteleri de Türk satrancını yakından izliyor. Türkiye satrançta zirveye ilerliyor, çok daha iyi olacağız. İlk defa 4 sporcumuzla katıldığımız Dünya Kupası’nda da çok konuşulduk.”

Yeni bir sevindirici gelişmeyi de duyurmaktan mutlu olduğunu kaydeden TSF Başkanı Tulay, şöyle devam etti: “Dünya satranç otoritelerinin katılım şartları ve kuvvet derecesi en zor turnuvalarından biri olarak gösterdiği 2023 FIDE Grand Swiss’e, Türkiye’den de 3 usta satranç sporcusunu davet edildiğini duyurmaktan çok mutluyum. Man Adası’nda, 23 Ekim-5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak 2023 FIDE Grand Swiss’e, milli sporcularımız (Büyükusta – Grand Master) GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve IM Ediz Gürel davetli olarak katılacak. Dünyanın en seçkin ve en üst ELO’lu sporcularının yarıştığı turnuvada, GM Mustafa Yılmaz üçüncü kez, GM Vahap Şanal ve IM Ediz Gürel ise ilk kez yarışacak. Şimdiden ustalarımıza başarılar diliyorum.”

Olimpiyatların favorisi olarak gösterildiler

Olimpiyatta genç yıldızlarıyla dikkat çeken genç milli takımımız, turnuvada başlangıç sıralamasında ilk üçte yer alan favori takımlardan biri olarak gösteriliyordu.

Geçen yıl Azerbaycan’da düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları’nda, Türkiye Satranç Genç Milli Takımı, satranç tarihinde ilk kez “Olimpiyat Şampiyonu” olarak, büyük bir başarıya imza atmıştı.

Hollanda’daki olimpiyata Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Çin, Hollanda, Macaristan, Özbekistan, Azerbaycan, Fransa, İsrail, Romanya, Avusturya, Ukrayna, Almanya, Kanada, Ermenistan, Hindistan, İsviçre, Letonya, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Hırvatistan, Slovenya, Litvanya, Arnavutluk, Estonya, İngiltere, Slovakya, Gürcistan, Bangladeş, Avustralya, Paraguay, Fas, Güney Afrika, Karadağ, Lüksemburg, Japonya, Uganda, Kıbrıs Rum Kesimi, Tayland, Malezya, Tayvan, Kenya, Malta, Trinidad ve Tobago ve Cayman Adaları katıldı.

IM Ediz Gürel: IM Ediz Gürel, 11 yaşında Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda üçüncü oldu ve ilk ünvanı CM’yi (Candidate Master, Usta Adayı) aldı. 12 yaşında ise Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası’nda FM (FIDE Master, FIDE Ustası) ünvanını kazandı. 13 yaşında IM (International Master, Uluslararası Usta) ünvanını elde etti. Gürel, 2022 yılında ilk Büyükusta (Grand Master-GM) normu da aldı. Gürel, 2023 Dünya Yaş Grupları Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda, 16 Yaş Genel Kategori Şampiyonu oldu. Gürel, 2023 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’ndaki müthiş performansıyla, Türkiye’yi 2023 FIDE Dünya Kupası’nda temsil etmeye hak kazandı. 2023 FIDE Dünya Kupası’nın en genç sporcusu olan Gürel, Türkiye’den kupaya katılan en genç sporcu olarak da Türk satranç tarihine adını yazdırdı.

IM Yağız Kaan Erdoğmuş: “Dünyanın En Genç Uluslararası Ustası (IM)” unvanının sahibi. IM Erdoğmuş, 2019 yılında, Slovakya’da düzenlenen Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda 8 yaş genel kategoride “Avrupa Şampiyonu” oldu. 2021 yılında Silver Lake Açık Satranç Turnuvası’nda 5’inci turda 2000 ELO barajını geçerek, ilk ünvanı CM’yi (Candidate Master, Usta Adayı) aldı. 2021 yılı FIDE Online Dünya Küçükler Hızlı Şampiyonası’nda da 10 yaş genel kategoride ”Dünya Şampiyonu” olmayı başardı. 2022 yılında Avrupa Okullar Şampiyonası’nda 11 Yaş Şampiyonu, Dünya Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda hem hızlı hem de yıldırımda 12 yaşta “Dünya Şampiyonu” oldu. 2022 yılında Caissa Hotel GM Norm Turnuvası – Plati Grubu A Turnuvası’nda 2300 ELO barajını geçerek, FM (FIDE Master, FIDE Ustası) unvanını alan Erdoğmuş, 2022 yılında Svetozar Gligoric Anma Satranç Turnuvası’nda son IM normunu da aldı ve IM (International Master, Uluslararası Usta) ünvanının sahibi oldu. Erdoğmuş, “Dünyanın En Genç Büyükustası” ünvanını hedefliyor.

IM Eray Kılıç: IM Eray Kılıç, 2016 yılında Başkent Üniversitesi Uluslararası Satranç Turnuvası 9 yaş Şampiyonu, 2017 yılında İstanbul Uluslararası Satranç Turnuvası B kategori Şampiyonu ve 2019 yılında da Okullar Arası Satranç Şampiyonası 13 Yaş Kategorisi’nde Dünya Altıncısı oldu. 2021 yılında Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası 14 Yaş Genel Kategorisi Türkiye İkincisi olan Kılıç, Kavala Open A Kategorisi U16 Şampiyonu olduğu 2022 yılında FM ünvanını aldı. Kılıç, 2023 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda 2450 ELO performansını geçerek, FM olan ünvanını IM’ ye yükseltti.

WCM Elifnaz Akat: 6 yaşında satranca başlayan WCM Elifnaz Akat, 15 yaşında Avrupa Okullar Satranç Şampiyonluğu’nu kazandı. 11 yaşında 2018 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası Dünya Üçüncülüğü’ne ulaştı ve FIDE’nin ilk ünvanı WCM’yi alarak, büyükusta olma hedefi için ilk adımı attı. 9 yıldır milli takımda yer alan Elifnaz Akat’ın, 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa beşinciliği bulunuyor. 17 yaşındaki Akat, önce WGM (kadın büyük usta) ardından erkeklere ait olan ünvanları almayı hedefliyor.