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Satrancın ustaları Merkezefendi’de yetişiyor

Merkezefendi Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Spor Eğitim Merkezi’nde satranç eğitimi alan 5-6 yaş grubu öğrenciler için kurs bitirme töreni düzenlendi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:44
Satrancın ustaları Merkezefendi’de yetişiyor

Merkezefendi Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Spor Eğitim Merkezi’nde satranç eğitimi alan 5-6 yaş grubu öğrenciler için kurs bitirme töreni düzenlendi.Törende konuşan Başkan Subaşıoğlu, satranç ustalarının artık Merkezefendi’de yetiştiğini söyledi.


Merkezefendi Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilçeye kazandırılan Selçukbey Spor Eğitim Merkezi farklı alanlarda kurs vermeye devam ediyor. Futbol, basketbol, tenis ve satranç gibi birçok alanda verilen kurslar, uzman antrenörler tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak veriliyor. Bu kapsamda 3 ay önce başlatılan satranç kursu, 5-6 yaş grubu mezunlarını verdi. 48 çocuk kursiyerin kurs bitirme töreninde konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, belediye olarak her zaman spora ve sporcuya destek olduklarını belirterek, “En çok yatırımı eğitime ve spora yaptık. Selçukbey Mahallemize kazandırdığımız Spor Eğitim Merkezimizde yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız ücretsiz hizmet alıyor. Basketboldan futbola, tenisten satranca kadar her dalda eğitim veriyoruz. Satranç ustaları artık Merkezefendimizde, Spor Eğitim Merkezimizde yetişiyor. Bugün de burada 5-6 yaş grubundaki satranç kursiyerlerimizin kurs bitirme törenine katıldık. Kursu başarıyla tamamlayan çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:44
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