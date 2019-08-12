0553 313 94 23

Satranç ve Dama Sevenler Derneği’ne kumar baskını

Eskişehir’de bulunan Satranç ve Dama Sevenler Derneği’nde kumar oynadıkları ihbarını alan ekipler 85 kişiye 320’şer lira para cezası kesti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:13
Satranç ve Dama Sevenler Derneği’ne kumar baskını

Eskişehir’de bulunan Satranç ve Dama Sevenler Derneği’nde kumar oynadıkları ihbarını alan ekipler 85 kişiye 320’şer lira para cezası kesti.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi’nde bulunan Santranç ve Dama Sevenler Derneği’nde kumar oynatıldığına dair ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine operasyon düzenleyen ekipler, dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 85 kişi ile dernek yöneticisini gözaltına aldı. Dernekte bulunan tombala makinesi ve kumar malzemelerine el konulurken, gözaltına alınan 85 kişi, 320’şer lira para ceza verilerek serbest bırakıldı. ’Kumar oynatmak için yer ve imkan temini’ suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan dernek yöneticisinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Basra Körfezi’nin güvenliği Körfez ülkelerine ait"
    1. İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Basra..
    2. Vali Su, güvenlik güçleri ile..
    3. İstanbul’da boş kalan yollar havadan..
    4. Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı
    5. TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da..
    6. Hayvan pazarlarında kurban satışı..
    7. Siyasi partilerden bayramlaşma..
    8. Haliliye Belediyesi’nden kurban kesim..
    9. Havuz keyfinin kâbusa dönmesin
    10. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    11. Riyad ve Doha İsrail'in Mescid-i Aksa..
    12. AK Parti Çorum Teşkilatlarında..
    13. Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
    14. Büyükşehir’in mobil mezbahalarına tam..
    15. Burhaniye’de bayramlaşma töreni yapıldı
    16. MHP’ye bayram ziyaretleri
    17. Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt..
    18. Hem Kur'an-ı Kerim'i hem karateyi..
    19. Edremit’te bayramlaşma yapıldı
    20. Başkan yardımcılarından aşevine bağış
    21. "Vodafone Red Kontrol" işletmelere..
    22. Kars’ta bayram uygulaması
    23. Türk Hava Kurumu toplanan kurban..
    24. Muş Belediyesi’nde personel..
    25. ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı..
    26. Göz çevresi gençliği için; ışık dolgusu
    27. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    28. Üsküdar Belediyesi, Kurban Bayramı’nda..
    29. Bolu’da trafik kazası: 1’i bebek 6..
    30. Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış..
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı