"Satranç ülkesi Türkiye"

AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında satrancın güzelliklerini Türkiye'nin her yanına dağıttıklarını, bayram havasında geçen turnuvalar ve şampiyonalar düzenlediklerini ifade eden Gülkız Tulay, "Spora yatırım insana yatırımdır. Azmettik, yorulmadık ve başarıya inandık. Dünyada 'satranç ülkesi' şeklinde anılıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Federasyon bünyesinde 2005 yılında 30 bin lisanslı sporcu varken, bu sayının 875 bin 685'e ulaştığına vurgu yapan Tulay, "Madalya sayımız 2005'ten bugüne 11'den 432'ye ulaştı. Hedeflerimiz daima ileriye dönük. Ülkemize yüzlerce madalya kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de, uluslararası satranç otoritelerinin övgüyle bahsettiği başarılı organizasyonlar düzenlediklerini aktaran Gülkız Tulay, şöyle devam etti:

"Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı, Dünya Gençler ve Genç Kızlar Satranç Şampiyonası gibi büyük uluslararası organizasyonları ülkemizde gerçekleştirdik. Türk satrancı olarak bu güzel deneyimi, 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası ve 2020 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası ile devam ettireceğiz."

- "Bizim ve çocuklarımızın geleceğine yatırım"

Gülkız Tulay, hayata geçirdikleri projelerle Türkiye'nin, özellikle de çocukların geleceğine yatırım yaptıklarını dile getirdi.

"İş Bankası Satranç Sınıfları" ile çocukların dünyasını değiştiren bir sürecin başladığını, belediyelerle yapılan iş birliğiyle de "Doğru Hamlede Buluşalım" projelerine devam ettiklerini anlatan Tulay, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, ülkemizdeki tüm sevgi ve çocuk evlerine İş Bankası Satranç Sınıflarını açtığımız proje, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ve Türkiye İş Bankası desteğiyle başlattığımız 'Yeni Hayata Bir Hamle Projesi', 'Sokakta Satranç Var' projesi ve sayamadığım nice değerli çalışmalar yaptık." şeklinde konuştu.

Projelere ilişkin, "Hepsi bizim ve çocuklarımızın geleceğine yatırım." değerlendirmesinde bulunan Tulay, "2018 yılını üreterek, yeni heyecanları, yeni güzellikleri paylaşarak tamamladık. Engel tanımadık, duraksamadık, yorulmadık. Satranç sporu ile daha fazla insanı tanıştırmak, dokunduğu hayatları değiştiren bu sporu daha fazla yaygınlaştırmak için azimle çalıştık." ifadelerini kullandı.

- "2019 yılı için de hedeflerimiz büyük"

İnsanlara daha sıkı sarılarak, birlik olarak, daha çok üreterek, daha çok inanarak ve daha çok çalışarak devam edeceklerini vurgulayan Tulay, "2019 yılı için de hedeflerimiz büyük." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye gurur tabloları yaşatmak ve yeni zaferlere imza atmak için çok çalışacaklarını kaydeden Tulay, "Yeni ümitler ile girdiğimiz 2019 yılında öncelikli dileğimiz, tüm dünyada barışın ve sevginin egemen olması, sporun birleştirici gücü ile tüm engelleri aşmamız. Satranç camiası, kocaman bir aile. Başarılarımıza başarı katarak ilerlemeye devam edeceğiz. 2019, başarı dolu bir yıl olsun." dileğiyle sözlerini tamamladı.