Satranç turnuvası sona erdi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından Kaysermall Alışveriş Merkezi’nin sponsorluğunda düzenlenen satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından Kaysermall Alışveriş Merkezi’nin sponsorluğunda düzenlenen satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

17-18 Ağustos tarihleri arasında 148 sporcunun 3 kategoride 6 turda doğru hamle yapabilmek için mücadele ettiği turnuva kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve ailelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.