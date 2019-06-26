Satranç Sporcuları Zeybek Oynadı

Grand Master (Büyük Usta) ve Woman Grand Master (Kadın Büyük Usta) Satranç Turnuvası’nda unvan için mücadele eden Ukrayna, Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Sırbistan’dan katılan 20 sporcu, Menteşe Belediyesi’nin düzenlediği gecede bir araya geldiler. Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede satranç sporcuları, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile zeybek oynadılar.

Satranç sporcularını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe İlçe Temsilciliği ile satranç sporunu uluslararası bir noktaya taşıdık. Aramızda Azerbaycan’dan Ukrayna’dan katılan sporcular var. 5 gün sürecek turnuvada bu geceyi de sporcuların biraz stres atmalarını sağlamak için düzenledik” dedi.

Gecede tarihi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’ne hayran kalan satranç sporcuları, “Burada olmaktan çok mutluyuz. Belediye Başkanımız ve belediye çalışanlarını bizleri en iyi şekilde ağırlıyorlar. Bu tür tarihi yapıları korumanız çok önemli. Tekrar gelmek için şimdiden sabırsızlanıyoruz. ” şeklinde konuştular.

Halk oyunları gösterisinin düzenlediği gecede satranç sporcuları Başkan Gümüş ile birlikte zeybek oynadılar. Turnuvaya katılan sporculara gecenin sonunda ise plaket ve katılım belgeleri takdim edildi.

Menteşe Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Grand Master ( Büyük Usta) ve Woman Grand Master (Kadın Büyük Usta) Satranç Turnuvası’na Ukrayna, Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Sırbistan’dan katılan 20 sporcu, 5 gün boyunca unvan için mücadele edecek.